Doménica Saporiti se despidió del programa 'Combate'

Tras siete años como animadora del programa de competencia 'Combate', la presentadora de televisión guayaquileña Doménica Saporiti se despidió la noche del lunes 5 de junio del 2017 reality de la cadena RTS, que conduce desde su estreno, en 2011.

La animadora anunció que deja el programa aduciendo que encara nuevos retos en su vida personal. “El tiempo hace su trabajo, y yo siento que estoy en otra etapa de mi vida, la cual necesita un alto, un análisis, (ante) nuevos retos familiares y profesionales”, dijo.



La conductora permanecerá en el programa hasta el próximo 23 de junio, una fecha en la que la producción prevé organizar una gran despedida, y donde se espera anunciar a su sucesora, cuyo nombre aún no ha sido revelado por el canal.

Video: YouTube, cuenta Combate Ecuador RTS

En su despedida, Saporiti recordó que dejó el periodismo deportivo para conducir el reality y que la primera vez al aire ingresó al estudio bajando con un arnés desde lo alto del set.



“He aprendido aquí, he sido feliz. Llegó la hora de decirnos hasta siempre, no podría decirles adiós porque siento que me llevo muchísimo de ustedes y ustedes se quedan con todo mi cariño”, les dijo a los televidentes.



La exreina de belleza se casó hace un año con Juan Carlos Vanoni, tras de 10 años de noviazgo. Saporiti representó al país como Miss Ecuador en 2008.