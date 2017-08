Chris Brown dice que se odia por haber golpeado a Rihanna

El cantante Chris Brown aseguró en un documental que se odia a sí mismo por haber golpeado a la también estrella Rihanna, que fue su novia.

"Siempre me perseguirá", reconoce el artista de 28 años en un fragmento del documental 'Chris Brown: Welcome to My Life' publicado en Facebook por el portal de fans chrisbrownfan.



Brow golpeó a Rihanna (de 29 años) durante un viaje en automóvil en 2009. Fue condenado por ello a 1 400 horas de trabajos sociales. La jueza renunció a imponerle pena de cárcel ya que el rapero confesó y se disculpó públicamente.



En el documental, Brown describe la agresión desde su punto de vista. Según cuenta, la pareja discutió por un mensaje del teléfono celular de Brown y él golpeó a Rihanna con el puño en la cara.

"Su labio reventó. Cuando lo vi, me quedé en 'shock'. Pensé: 'm..., ¿que demonios le hice?'", cuenta el cantante.



En los años siguientes Brown volvió a protagonizar episodios violentos. La policía le arrestó temporalmente en agosto de 2016 después de que una mujer le acusase de haberle puesto un arma en la cabeza.