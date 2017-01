Un documental recuerda las atrocidades de los campos de concentración nazi

Las imágenes son de una crudeza que eriza la piel. Las montañas de cuerpos huesudos y caras llenas de orificios, por donde salen gusanos y sobre las cuales vuelan las moscas, se multiplican por miles. Las personas que siguen con vida caminan como zombis. Cuando la cámara hace zoom hacia sus rostros no hay un solo atisbo de que esos cuerpos hecho hilachas pertenecen a seres humanos.

Esta descripción apocalíptica es parte de ‘Night will fall’ (La noche caerá) el documental que presentó, ayer 26 de enero del 2017, la Embajada de Israel y el Consulado General de Israel en Guayaquil, por la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto que se celebra cada 27 de enero.



Las imágenes de ‘Night will fall’ fueron tomadas por los camarógrafos y periodistas de los ejércitos estadounidenses, soviéticos y británicos que liberaron los campos de concentración de Bergen-Belsen, Dachau y Auschwitz, en 1945. Este material fue entregado a Sidney Bernstein, quien junto a Alfred Hitchcock, como director de supervisión, armaron la cinta.

Video: YouTube, cuenta: BFI

Para la realización de ‘Night will fall’, los Museos Imperiales de la Guerra (IWM), de Londres, se propusieron restaurar y digitalizar todos los carretes que fueron revisados por Bernstein y Hitchcock. El resultado es un documental en el que se intercalan las imágenes originales con testimonios de los sobrevivientes de los campos de concentración.



En el documental se incluyen entrevistas de archivo de Berstein y audios de Hitchcock. Una de las preocupaciones de estos realizadores fue que los espectadores no dudaran de que lo que estaban viendo era algo real, y que la gente no olvide que los campos de concentración estaban situados a una distancia muy corta de pueblos donde la vida transcurría con ‘normalidad’.



‘Night will fall’ es un ejercicio de memoria que calza bien en el siglo XXI. En tiempos en los que los totalitarismos se extienden por el mundo es oportuno que las personas recuerden las atrocidades que se pueden producir bajo estos sistemas de gobierno.