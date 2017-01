Película biográfica sobre el jazzista Django Reinhardt abrirá la Berlinale

'Django', una película francesa sobre el célebre guitarrista de jazz gitano Django Reinhardt, cuya familia fue perseguida por los nazis, abrirá el próximo festival de cine de Berlín, anunciaron el miércoles 4 de enero de 2016 los organizadores.

El filme, dirigido por Etienne Comar, será proyectado por primera vez en Berlín y competirá por el Oso de Oro durante el festival que se celebrará entre el 9 y el 19 de febrero. El actor francés Reda Kateb encarna al guitarrista Django Reinhardt, forzado a huir en 1943 del París ocupado por las tropas nazis por ser gitano.



“Django Reinhardt fue uno de los pioneros más brillantes del jazz europeo y el fundador del jazz gitano”, subrayó en un comunicado el director de la Berlinale, Dieter Kosslick. El filme “muestra de forma cautivadora un capítulo emotivo de su vida” y constituye una “historia conmovedora de supervivencia. La amenaza constante, su huida, las atrocidades espantosas cometidas contra su familia no le impidieron continuar tocando”, según Kosslick.

Video: YouTube, cuenta: DjangoReinhardtJazz

'Django' marca el debut como director de Comar, guionista y productor de filmes como 'De dioses y hombres' y 'Mi amor'. El programa de la próxima Berlinale todavía no se ha cerrado pero los organizadores han ido anunciando algunos filmes, como 'The Dinner', del israelí Oren Moverman, con Richard Gere; o 'The Party', de la británica Sally Poter.



Laureado con el Oso de Oro en 2013 por 'La mirada del hijo', el rumano Calin Peter Netzer fue seleccionado de nuevo en competición oficial con 'Ana, mon amour'. El director finlandés Aki Kaurismaki presentará su última película 'The other side of hope'.



El jurado de la 67ª edición estará presidido por el director holandés Paul Verhoeven. El año pasado, el cineasta italiano Gianfranco Rosi se llevó el Oso de Oro por 'Fuocoammare', un documental sobre los inmigrantes que llegan a Europa.