La diversidad de género, en una investigación antropológica

En julio de 2017, el Museo de América, en Madrid inauguró la muestra ‘Trans. Diversidad de Identidades y Roles de Género’. Una exposición cuyo objetivo principal era mostrar la presencia constante de personas transgénero en culturas de todo el mundo.

Entre las piezas que fueron parte de la exhibición se incluyeron representaciones de mujeres trans indígenas, de Estados Unidos, muxes de Oaxaca, tidawinas, de Venezuela y varias de la cultura Jama- Coaque, del Ecuador. La curaduría de esta muestra estuvo a cargo de Andrés Gutiérrez.



Este conservador del Museo de América está actualmente en Quito trabajando en el Museo Casa del Alabado, en una investigación para repensar como se expresan los géneros, en la cultura Jama- Coaque.



En este proyecto también está trabajando Alejandra Sánchez Polo, curadora del Museo del Alabado. Juntos están analizando una serie de 40 piezas. Para identificar a las personas trans están analizando las iconografías que no encajan dentro del concepto binarista de masculino y de femenino.



Entre las piezas que Gutiérrez ha investigado están varias de sacerdotisas o chamanas ataviadas con un bezote (adorno que se colocaba debajo del labio y que era utilizado por sacerdotes), pechos y taparrabos. “Este tipo de imágenes sugiere la confluencia de dos géneros distintos en una misma persona. Probablemente se trataba de personas con genitales masculinos pero que desarrollaban roles que son femeninos”, explica.



Este curador sostiene que lo que se demuestra en culturas como la Jama- Coaque es que la existencia de la diversidad de género no es algo nuevo. “Las diferencias entre un hombre, una mujer o un trans, más que en el cuerpo están en las posturas. Por ejemplo en las sacerdotisas se puede ver que sus manos están sobre sus pechos. Esa es una postura femenina”.



Uno de los grandes problemas de las colecciones del país -dice- es que hay muchas representaciones pero muy pocas con contextos. “Eso genera un problema de interpretación porque nos sabemos si las piezas estaban en tumbas femeninas o masculinas. Eso nos ayudaría en la investigación”.



Agrega que el hecho que no haya una abundancia de representaciones prehispánicas de personas trans pero si de citas históricas responde, entre otras cosas, a que no se las sabe identificar con claridad.



Su interés por el estudio de las culturas prehispánicas que se asentaron en territorio ecuatoriano nació a inicios de la década de los 90. Su tesis doctoral titulada ‘Dioses, símbolos y alimentación en los Andes’ exploró la interrelación entre el hombre y la fauna en el Ecuador prehispánico.



Otra de los motivos de la visita de Gutiérrez es su participación en la charla ‘De mayas, aztecas e incas. Obras destacadas de la colección precolombina del Museo de América’. En esta charla, que se realizará mañana, a las 11:00 y a las 15:30, en el Museo Casa del Alabado, hablará sobre los intereses científicos del siglo XVIII y las donaciones y regalos que dieron origen a las colecciones del Museo de América. La entrada tiene un costo de USD 4.