Disney World no tendrá carteles de 'no molestar' en sus hoteles

Disney World confirmó este 27 de diciembre del 2017 que no proporcionará en su complejo de hoteles los carteles de "no molestar" que permitían total privacidad a los huéspedes como una medida de prevención ante el ataque registrado en Las Vegas, cuando un hombre disparó desde su habitación y mató a 59 personas.

"Los letreros serán reemplazados con unos que dirán 'habitación ocupada'", detalló WDW News Today, un medio digital dedicado a dar información sobre los parques, que además no garantizó que utilizar el aviso evite el ingreso de los empleados a las habitaciones.



Según WDW News Today, "los invitados serán molestados en algún momento debido a que ahora se requerirá que un empleado de Disney ingrese a su habitación de hotel al menos una vez al día para garantizar la seguridad de los huéspedes".



Aunque Disney no ha declarado públicamente por qué tomó la decisión, el portal de noticias señaló que sería "una respuesta a lo ocurrido en Las Vegas en octubre pasado debido a que los centros turísticos de los parques son bastante altos y ofrecen puntos de vista similares "al que tuvo el autor de la masacre en Nevada.



Hace casi cuatro meses, un hombre se registró en un hotel de Las Vegas con varias maletas llenas de armas y municiones. Con disparos desde su habitación, mató a 59 personas e hirió a más de 500.



La nueva política estará anunciada en los carteles y entrará en vigor en principio en los centros turísticos de The Contemporary, Grand Floridian y Polynesian, en el estado de Florida, y será aplicada en las próximas semanas en los demás resorts.