Exceso de óxidos de nitrógeno del diésel causó 38 000 muertes en 2015

Sólo en 2015, alrededor de 38 000 personas murieron en todo el mundo debido a un exceso en las emisiones de óxidos de nitrógeno en los vehículos diésel, según una investigación liderada por Susan Anenberg, de la organización estadounidense Environmental Health Analytics (LLC).

De acuerdo a los cálculos de los expertos, los vehículos diesel emitieron anualmente unas 4,6 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno por encima de los valores permitidos.



En 2015, las emisiones totales se situaron en 13,1 millones de toneladas, señalan en su investigación, publicada en la revista especializada Nature.



Los óxidos de nitrógeno son unos compuestos químicos que se forman durante la quema del combustible. Cuando la radiación solar es muy fuerte, desatan reacciones químicas que desencadenan la formación de ozono fotoquímico (smog).



Además, agudizan los daños causados por las partículas en suspensión. Desde el escándalo de emisiones de Volkswagen, hace dos años, cada vez se descubren más casos de vehículos que no respetan los límites de emisiones.



Éstos se detectan gracias a sistemas que miden directamente las emisiones en el tráfico. Anenberg y sus colegas utilizaron los resultados para establecer modelos de propagación de sustancias dañinas para calcular las consecuencias que tiene no respetar los valores en los 11 mayores mercados de vehículos diésel del mundo.



En Australia, Brasil, China, la Unión Europea, India, Japón, Canadá, México, Rusia, Corea del Sur y Estados Unidos se venden en torno al 80% de todos los vehículos diésel que se fabrican en el mundo.



Los investigadores se centraron en los valores de óxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). En total, los mercados de Brasil, China, la UE, India y Estados Unidos acumulan el 90% de casos en que se superan los niveles permitidos.



En su modelo de cálculo, los investigadores distinguen entre automóviles, camiones y autobuses. "Los de más peso, camiones y buses, son los que más contribuyen a superar los niveles, en concreto en un 76%", señala Joshn Miller, del Consejo Internacional sobre Transporte Limpio (ICCT) y coautor de la investigación.



Sólo en Europa difiere la situación, pues aquí los automóviles diésel generan el 60% de emisiones por encima de lo permitido. "Dentro de los grandes mercados automovilísticos, Europa es el que más daña a la salud por incumplir los valores de óxidos de nitrógeno permitidos", señala el coautor Ray Minjares.



Según el estudio, de los 28 500 casos de muertes prematuras como consecuencia de los óxidos de nitrógeno del diésel en la UE, unos 11 400 se deben al incumplimiento de los límites establecidos.



Para Benjamin Stephan, de Greenpeace, el estudio llega tarde:"Presenta datos que hemos echado de menos en los debates", señala. Y aunque apunta que su realización es sólida, lamenta que carezca de mayor precisión sobre tipos de vehículos y marcas.



No obstante, espera que la investigación ponga de manifiesto las consecuencias del escándalo de las emisiones diésel "en el medio ambiente y la salud de las personas", pues hasta ahora, lamenta, el foco ha estado "en el fraude al propietario".