Esta banda nunca tuvo un número uno en EE.UU., pero recauda más que Bruno Mars, Justin Bieber y Ed Sheeran

Depeche Mode, el grupo británico formado en 1980, está teniendo una de las giras más notables de la música. La banda vendió 1,27 millones de entradas durante los primeros nueve meses de 2017, más que Ed Sheeran, Justin Bieber o Bruno Mars, artistas pop mucho más jóvenes en la cima de la fama y popularidad.

En octubre, la banda se convirtió en el primer grupo en vender cuatro shows consecutivos en el Hollywood Bowl. Ubicado en las colinas de Los Ángeles, por allí han pasado desde The Beatles hasta Luciano Pavarotti.



Ahora, Depeche Mode vuelve a la carretera para su segunda gira por Europa este año y se dirigirá a América Latina en 2018. Nada mal para un grupo cuyas ventas de discos alcanzaron su punto máximo hace más de 20 años.



"Cada vez que salimos de gira, estamos tocando para más personas", dijo Martin Gore, de 56 años, guitarrista y compositor principal de la banda. "Es increíble en esta etapa de nuestra carrera".



Depeche Mode no vende discos como lo hizo en la década de 1990, ni ha alcanzado las alturas de otros rockeros británicos como Coldplay u Oasis. Los críticos elogiaron la última gira, mientras que Marilyn Manson, Trent Reznor de Nine Inch Nails y Rihanna citaron a la banda como una gran influencia.



"No fueron apreciados antes", opinó Jonathan Kessler, el manager de la banda, en declaraciones a Bloomberg."La gente no entendía quiénes eran o por qué importaban musicalmente. Es una de las primeras bandas electrónicas ", añadió.



Mientras que Metallica y Taylor Swift han luchado contra nuevas formas de distribución de música, Kessler ha instado a Depeche Mode a adoptar nuevas tecnologías, ya sea iTunes de Apple o Spotify.



Inspirado por Grateful Dead, que permitió a los fanáticos hacer sus propias grabaciones de shows en vivo, Depeche Mode a menudo luchó contra su sello discográfico y editor para que dejara videos sin licencia en YouTube.



Al buscar la forma adecuada de promocionar esta última gira con los nuevos tiempos que corren, Depeche Mode optó por permitir que un fan diferente se apoderara de su página de Facebook todos los días para compartir historias y fotos.

Devotos de todo el mundo han compartido sus recuerdos favoritos, incluso algunos que dicen haber visto a la banda más de 40 veces este año. La página tiene 7,2 millones de Me gusta.