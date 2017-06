Debate en redes por video viral de policía berlinesa bailando salsa con joven

Un video viral de una policía de Berlín bailando salsa con un joven en plena calle durante el popular Carnaval de las Culturas del Mundo mientras estaba de servicio ha abierto un debate en las redes sobre el comportamiento de la agente, que unos aplauden y otros critican.

"Está bailando aquí la policía más genial de Berlín?", titula el popular Bild, que indica que el baile que se marca la uniformada con el joven y que parece estudiado, en realidad tuvo lugar de manera casual durante esta concurrida fiesta que se celebra desde hace años en el multiétnico barrio berlinés de Kreuzberg coincidiendo con el largo fin de semana de Pentecostés.



El público aplaude y celebra los movimiento de cadera del particular dúo que no dudan en inmortalizar con sus teléfonos móviles.



Precisamente el video de 50 segundos hecho con un móvil y colgado en la red social Facebook por un usuario el pasado viernes sumaba al mediodía del lunes más de 700 000 visualizaciones y había sido compartido casi 3 600 veces.

Hey Ihr Menschenverachter, Terroristen und Polizeihasser - Wir lassen uns die Lust am Leben nicht nehmen - Eat this!https://t.co/mw162Jfe1I pic.twitter.com/jv8X4Sdaf9 — Benjamin Jendro (@Djeron7) June 4, 2017



Al final de la grabación, la agente y el joven sonríen y se dan un abrazo, agradecen la atención de los espectadores y cada cual sigue su camino.



También el portavoz del Sindicato de la Policía (GdP) de Berlín, Benjamin Jendro, compartió el video en su cuenta de Twitter con el siguiente comentario: "Eh, vosotros, los que despreciáis a los demás, los terroristas y los que odiáis a la policía. No nos dejamos arrebatar las ganas de vivir. ¡Toma ya!".



No es seguro si la grabación realmente fue hecha en la presente edición del festival, aunque eso es lo que asegura el usuario que la colgó el viernes por la noche, coincidiendo con la celebración de esta popular fiesta, con el comentario "Carnaval 2017 Berlín".



"Esto es tan bonito de ver. Debería salir en las noticias. Para que la gente vuelva a acordarse de que en el mundo todavía hay más amor que odio entre las personas de todas las naciones y culturas. Es tanto mejor estar juntos que enfrentados", comenta un usuario.



A otro le parece "fenomenal" que la agente "se haya dejado llevar" y se marque un baile, porque "los policías también son personas".

"Una fantástica acción y muy humana. Muy simpática", aplaude otro usuario.



Pero no faltan las críticas hacia el comportamiento de la agente, como por ejemplo un usuario que dice: "Y luego quieren que les tomemos en serio".



En tanto, otro afirma que en los tiempos que corren, la actitud de la uniformada es "extremadamente imprudente" y se pregunta qué piensa de esto el Ministerio del Interior.



"Autoridad 0. Y fijaos, un bailarín no tan simpático podría directamente quitarle el arma reglamentaria. En realidad esta policía debería ser suspendida", advierte otro usuario.



La policía ha desplegado para la presente edición del Carnaval de las Culturas del Mundo, que concluirá esta noche, un total de mil agentes en el barrio de Kreuzberg.



Por el momento, el resultado provisional de los organizadores, que señalaron que en el desfile de ayer y a pesar de la lluvia participaron unas 400 000 personas, es positivo, señala el Bild.