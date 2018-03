Ava DuVernay adaptará al cine los cómic de 'The New Gods' para Warner Bros.

La cineasta Ava DuVernay adaptará a la gran pantalla los cómic de 'The New Gods' en una película que formará parte del ambicioso proyecto del estudio Warner Bros para llevar al cine las historias de DC Comics.

Según informó hoy 15 de marzo del 2018 el medio especializado Deadline, DuVernay está muy cerca de firmar el acuerdo para ser la realizadora de este proyecto cinematográfico basado en 'The New Gods', cuyo primer volumen lo firmó Jack Kirby en 1971.



Estas historias se centran en un grupo heterogéneo de dioses que viven en dos planetas diferentes: New Genesis, que es un paraíso idílico; y su opuesto Apokolips, que es un infierno y la tierra del mal.



DuVernay estrenó recientemente la película de Disney 'A Wrinkle in Time', que la convirtió en la primera realizadora negra en estrenar un largometraje con más de USD 100 millones de presupuesto.

Con Oprah Winfrey y Reese Witherspoon en su elenco, 'A Wrinkle in Time' no ha tenido una acogida triunfal por parte del público ya que, desde su estreno el pasado fin de semana, ha recaudado en todo el mundo USD 48,3 millones.



Además de la película 'Selma' (2014), la filmografía de DuVernay también incluye '13t' (2016), que le dio una nominación al Óscar al mejor documental.



La cinta de 'The New Gods' sería la segunda del universo cinematográfico de DC Comics y Warner Bros. que contaría con una mujer como realizadora tras el éxito que cosechó Patty Jenkins el año pasado con 'Wonder Woman'.



Con Gal Gadot como protagonista, esta cinta ingresó en todo el mundo USD 821,8 millones y está previsto que tenga una secuela en la que, además de Gadot y Jenkins, participe la actriz Kristen Wiig dando vida a la malvada Cheetah.