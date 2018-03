Diez curiosidades sobre el Oscar, el premio más representativo del cine

De todos los premios cinematográficos, el Oscar es sin duda el más importante. A continuación, algunos datos y curiosidades sobre la famosa estatuilla.

1. Aunque en todo el mundo el premio se conoce como Oscar, su nombre oficial es 'Academy Award of Merit'. Lo entrega anualmente en Los Ángeles la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (Ampas), que aprobó el nombre de Oscar en 1939.



2. Los primeros premios se entregaron el 16 de mayo de 1929. Concretamente, el primero en recibir el galardón fue el actor suizo nacionalizado alemán Emil Jannings por sus interpretaciones en 'The Last Command' y 'The Way of All Flesh'.



3. La estatuilla, fabricada anualmente por la fundición artesana Polich Tallix en Nueva York, tiene forma de caballero parado sobre un rollo de película y con una espada en las manos. Mide 35 centímetros de alto, pesa cuatro kilos y está cubierta de una capa de oro de 24 quilates.



4. No se sabe con certeza, pero la leyenda cuenta que el nombre de Oscar proviene de una anécdota protagonizada por la bibliotecaria y posterior directora de la Academia, Margaret Herrick. Según dijo, la estatuilla se parecía a su tío Oscar.



5. Desde 2010, un máximo de diez filmes pueden optar al Oscar a la mejor película, lo que abre las puertas a producciones más pequeñas. En esta 90 edición hay nueve cintas nominadas en esa categoría.



6. Aunque el número de categorías es fijo (en esta edición se premian un total de 24), la Academia no puede saber con certeza cuántas estatuillas necesitará, pues siempre existe la posibilidad de empate. Por eso, cada año encarga varias de más y las estatuillas sobrantes se guardan para la siguiente edición.



7. Pese a que los costes de producción de cada estatuilla oscilan en torno a los USD 400, su valor es de sólo un dolar. Esto se debe a una disposición de la Academia respaldada judicialmente en 2015, que establece que antes de subastar un Oscar éste debe ser ofrecido por ese monto a la institución que los entrega.



8. Los aproximadamente 6 000 miembros de la Ampas son quienes votan qué películas o miembros del sector son galardonados con el Oscar. El proceso, que arranca en diciembre para las nominaciones, se realiza tanto online como en papel y está certificado por la consultora PricewaterhouseCoopers.



9. Los Oscar se retransmitieron por primera vez en directo y en color en 1966. Tres años más tarde, dieron el salto internacional. Actualmente la ceremonia se ve en más de 200 países.



10. En 2013 la experta en relaciones públicas Cheryl Boone Isaacs, quien se convirtió en la primera afroamericana en ocupar ese cargo y la tercera mujer, tras Bette Davis y Fay Kanin. Desde agosto del año pasado el presidente es John Bailey.

A continuación vote por sus favoritos al Oscar.