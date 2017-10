Cumbre del Clima en Alemania tiene que enviar señal a Donald Trump

La próxima Cumbre del Clima deberá enviar "una fuerte señal de unidad" frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó hoy (19 de octubre del 2017) la ministra alemana del Medio Ambiente, Barbara Hendricks.

"El mensaje debe ser: El acuerdo del clima de París no es negociable y la dinámica política y económica mundial a favor de la protección del clima es tan poderosa que el Gobierno de Trump no la podrá frenar", urgió la política alemana.



La ciudad alemana de Bonn será el escenario del 6 al 17 de noviembre de la vigesimotercera reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 23).



La presidencia de esta edición de la cumbre climática la ostentan las islas Fidji, que carecen de la infraestructura para organizarla.



Muchos temieron que el anuncio de Trump de salir del acuerdo tuviera un "efecto dominó", admitió Hendricks en Berlín. "Hace un par de meses había motivos para temer que la cosa estallase por los aires, pero esto felizmente no se confirmó", dijo."Ningún país siguió el ejemplo de Estados Unidos".