Una orquesta juvenil de Ecuador promueve la música latinoamericana en Bélgica

Los tonos cálidos y pegadizos de la música latinoamericana han sonado en Bélgica durante dos semanas gracias a una pequeña orquesta integrada por niños y jóvenes de familias desfavorecidas de Ecuador.

La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Guaranda (OSIJG), provincia de Bolívar, asistió como invitada a la semana cultural de la ciudad belga de Evergem (norte) para promocionar la cultura musical del país a través de conciertos y talleres.



Creada en 2014 gracias a un convenio entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y el municipio de Guaranda, en la banda se encargan de formar a niños y jóvenes con escasos recursos económicos en el aprendizaje musical.



En ella participan 85 niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 19 años de edad.



Su director, Klever Gallegos, afirmó en declaraciones a Efe que “el sacrificio de estos niños y jóvenes es muy grande”, pues tardan

en llegar al lugar donde se reúnen entre 45 minutos y una hora “e incluso no tienen (dinero) para comprar un instrumento”.



Los integrantes de la OSIJG son de distintos cantones, parroquias y comunidades de la provincia de Bolívar (centro de Ecuador), entre las que se encuentran San Miguel, Chimbo, San Lorenzo, La Asunción, Arcaloma o Gradas, lugares muy lejanos de la capital provincial, Guaranda.

Gallegos, acompañado de otros docentes, se encarga de la formación musical de los alumnos y les enseña “práctica instrumental e historia de la música”.



“Nuestro método de enseñanza es repetir lo que no entienden. Aunque seamos muy repetitivos, pero hasta que no lo comprendan, no avanzamos, para que todos tengan un conocimiento claro de lo que estamos haciendo”, indicó.



Pese a su corta trayectoria, la OSIJG ha promocionado la cultura musical de su provincia con un repertorio de carácter académico latinoamericano y nacional.



Durante las dos semanas que ha durado su estancia en Bélgica, esta agrupación ha ofrecido conciertos con la Escuela de Música y Danza de Evergem, con la orquesta juvenil de la misma ciudad belga (GEJO) y con los niños del internado Molenship, además de actividades culturales como un taller de instrumentos reciclables.

“Es la primera vez que nuestros jóvenes han salido como grupo. Les ha gustado Evergem y es la primera vez que han tenido la oportunidad de actuar ante belgas cuando la costumbre es actuar para ecuatorianos” constató Gallegos.



Aunque no es su propósito, al director musical le gustaría que “uno o dos se dedicasen profesionalmente a la música porque tienen talento”.



“Nuestro objetivo es seguir descubriendo talentos, hacer escuela de formación musical y seguir incrementando el número de jóvenes en nuestra orquesta. Guaranda es una ciudad pequeña, por eso queremos conseguir que nuestra orquesta se convierta en una orquesta semiprofesional”, recalcó.



Para este 2018, el propósito es “formar parte del Festival Musical de Guaranda y continuar estudiando y preparando obras musicales para el festival”, sin dejar de lado “la formación de los niños”.



Entre las actuaciones más representativas de la banda se encuentran los conciertos en la Casa de la Música en la ciudad de Quito, escenario para orquestas de alto nivel, y en la ciudad de Pasto (Colombia) en 2016.



El año pasado, la OSIJG fue galardonada con el premio de prácticas ejemplares en la categoría de educación otorgado por el Gobierno Autonómico Descentralizado de Guaranda.