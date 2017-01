Connie Jiménez llama a votar por Ecuador en la recta final del concurso Miss Universo

Connie Jiménez, Miss Ecuador 2016, llamó a votar por su candidatura en las plataformas de votación del Miss Universo, que colocarán a la candidata más votada entre las 86 concursantes directamente entre las 12 finalistas del certamen de belleza.

La representante ecuatoriana, quien según el Miss Universo está entre las 10 candidatas con mayor número de seguidores en Instagram, señaló que en las últimas dos semanas ha sumado más de 20 000 seguidores (hasta 94 100), una cifra alentadora de cara a las votaciones.



“La actitud positiva y la buena energía han sido mis aliados para este reto... Las jornadas son larguísimas, pero yo nunca me olvido de sonreírle a la vida”, apuntó la candidata, quien agradeció a quienes siguen sus pasos en redes sociales.



El Miss Universo puso a disposición del público cuatro modalidades a través de la cuales se puede elegir a la candidata del top 12 del concurso.



La organización registra las votaciones, abiertas desde este lunes 23 de enero, a través de la aplicación Vodi -10 votos por día-, de la página web del Miss Universo, de la aplicación Miss U o usando en Twitter la etiqueta #MissUniverse y el hashtag #Ecuador.



Jiménez, quien se encuentra en Filipinas desde el pasado 12 de enero, entre esta semana en la recta final del concurso internacional, cuya gala de elección se realizará el próximo sábado 30 de enero. Las votaciones se extenderán hasta el sábado 28.



Hoy martes 24 de enero de 2017 está prevista la realización del evento de traje típico, la Miss Ecuador llevó un vestido de Yoli Bravo, un diseño “sorpresa” del que la organización no adelantó detalles. Mientras que este jueves 26 de enero se realizará la competencia preliminar, donde se selecciona en secreto a las finalistas.



Manuel Jiménez y Katty Romero, los padres de la representante ríoense, llegaron el pasado fin de semana a Manila para acompañar a Connie en la semana final.



El Miss Universo destacó en su cuenta Instagram imágenes de ocho de las candidatas sin maquillaje, entre ellas una de la ecuatoriana. “Todos tenemos imperfecciones y acepto todas mis características, buenas o malas. Me miro en el espejo todos los días y veo a una ingeniera hermosa que tiene el potencial para convertirse en la próxima Miss Universo”, le dijo Jiménez a la organización.



Un listado del portal de espectáculos de la cadena internacional E Entertainment eligió a Connie como una de las 15 candidatas favoritas para reemplazar a Pía Wurtzbach, como la mujer más bella del planeta.

Por diferencia horaria, la gala del 30 de enero en Manila (Filipinas) será transmitida por la cadena internacional Fox el domingo 29 de enero, a las 19:00 hora local, según informó el Miss Ecuador.