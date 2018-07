La confesión estética de Kylie Jenner que generó revuelo

LEA TAMBIÉN

Kylie Jenner ha ido modificando su imagen a través de los años. La menor de las hermanas Kardashian causó revuelo hace algunos años cuando dejó atrás su imagen de niña adolescente y mostró unos enormes labios pulposos que, en su momento, negó haberse operado.

Después de meses de especulaciones y críticas, la estrella de reality finalmente reconoció en el 2015 durante un episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' que tenía rellenos temporales.



"Tengo rellenos labiales temporales, sólo es una inseguridad propia y era lo que quería hacer. Quiero admitir lo de los labios, pero la gente es tan rápida en juzgarme en respecto a todo así que podía haber pasado de puntillas sobre la verdad, pero no mentí", manifestó.

Sus exagerados labios carnosos se convirtieron en su marca personal y la joven logró transformar su mayor inseguridad en una exitosa empresa de labiales y cosméticos que le permitió acumular una fortuna de USD 50 millones, que la ubicó en el puesto número uno de la lista Forbes de los 10 jóvenes más ricos del mundo, por encima de Justin Bieber y Ed Sheeran.



Sin embargo, la famosa que recientemente se convirtió en mamá, parece estar transitando una nueva etapa, más natural y auténtica.



Kylie sorprendió a sus fans con una nueva imagen publicada en su cuenta de Instagram. Ante el comentario de una seguidora que se parece nuevamente "a la antigua Kylie" ella respondió: "Me quité todo el relleno de mis labios".