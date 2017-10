Condorito llega a la pantalla enfocado a todo el público

Solo Mafalda compite en popularidad con Condorito, y, aunque son muy diferentes, de alguna manera estos dos personajes del cómic sudamericano se complementan. La creación del argentino Quino cuestionaba y desnudaba las contradicciones de los adultos con mucho ingenio, con alusiones políticas. En cambio, el pajarraco del chileno Pepo nació como un reflejo de la gente sencilla, que aplica la picardía para sobrevivir y, de paso, tomarles el pelo a los ricos, en otro sutil enfoque político.

Mafalda, por sus características estéticas, no ha gozado de un largometraje o alguna adaptación. Pero, tras casi siete décadas de espera y varios proyectos postergados, al menos Condorito por fin tiene un filme respetable.



Aunque, para lograrlo y alcanzar la rentable calificación de ‘Todo Público’, pasó lo que sucedió con el cómic a fines del 70, cuando para expandirse por América, Pepo y los editores sacrificaron mucho del ambiente en que el personaje se desenvolvía en sus inicios, repletos de chilenismos, algunos personajes racistas como Titicaco y escenas subidas de tono, casi sexualizadas.



Este nuevo Condorito es más infantilizado, con aventuras extravagantes para acercarse a los niños acostumbrados a cintas de Disney. Una ironía, pues Pepo creó Condorito como respuesta a los filmes de Disney en que se estereotipaba a los latinoamericanos.



Se han conservado, eso sí, otros asuntos. Está el pueblo, Pelotillehue, símbolo de esas poblaciones cercanas al campo que se urbanizaron. Está el fútbol. Están los ‘cumpas’. Están los plops, el sello infaltable en las historietas.



Y está Condorito. Siempre fue polémico que representara al chileno promedio, para luego reflejara al latinoamericano estándar. Para muchos, no podía ser que un holgazán, aunque tuviera buen corazón, saliera adelante a través de ocurrencias o buena suerte. Ahora, lo polémico puede estar en la relación de Condorito con Doña Treme: no es muy contemporáneo insistir en chistes basados en el aspecto físico.



Condorito nunca tuvo la reputación intelectual de Mafalda. Pero tuvo algo que le permitió avanzar: sencillez. Por eso, tiene lo que Mafalda no, una película. Ya la escucho decir: ¡Exijo una explicación!