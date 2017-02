Concejal sueco propone una pausa diaria en el trabajo para tener sexo

Los suecos deberían disfrutar de una pausa de una hora remunerada durante su trabajo para tener sexo con sus parejas, propuso un concejal municipal el martes (21 de febrero de 2017), con el fin de mejorar las relaciones personales de la gente.

“Hay estudios que muestran que el sexo es bueno para la salud”, declaró a la AFP Per-Erik Muskos, un concejal de 42 años de la ciudad de Overtornea (norte) , después de haber presentado la moción.



El político afirmó que las parejas no pasaban suficiente tiempo juntos en la sociedad actual. “Se trata de tener mejores relaciones sentimentales”, dijo.



Con todo, Muskos admitió que no había ningún modo de comprobar que los empleados no emplean su hora para hacer otras cosas en vez de pasar tiempo con sus parejas.



“No puedes garantizar que un trabajador no se va a pasear en lugar de eso”, dijo Muskos, añadiendo que los jefes necesitan confiar en sus empleados. Muskos dijo que él “no veía ninguna razón” por la que su moción no pudiera ser aprobada.

Por detrás de los fineses y los franceses, los empleados suecos a tiempo completo son los que menos trabajaron en Europa en 2015, 1 685 horas de media, según un estudio del instituto de investigación Coe-Rexecode. Los británicos trabajaron una media de 1 900 horas y los alemanes, de 1 847 horas en en 2015