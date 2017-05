Comisión de Justicia inicia debate del Código de la Niñez

Posiciones opuestas se escucharán, a partir de las 09:30 de este 31 de mayo del 2017, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Representantes de grupos de padres y de madres, a favor y en contra de tenencia compartida y división de gastos de manutención, están invitados.

La sesión de esta mañana será la primera en la que se tratará el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia. La propuesta fue calificada y remitida a Justicia, por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el lunes 29 del mayo, en la tarde.



El vicepresidente de la mesa, el oficialista Franklin Samaniego, confirmó que representantes de organizaciones participarán en el encuentro para presentar sus puntos de vista.



Se prevé que acudan Marisol Peñafiel, exasambleísta y delegada del Movimiento por la Niñez y Adolescencia; Albina Moreno, representante del colectivo Mujeres Urbanas y Lorena Dávalos, el grupo Sociedad Civil por los Derechos de la Niñez. Por el lado de los padres estarán Salim Zaidán, de Por amor a nuestros hijos junto con los catedráticos Andrés Ortiz y Sonia Merlín Sacoto.



El pasado 18 de mayo, el expresidente Rafael Correa remitió el proyecto a la Legislatura. Lo hizo tras reunirse con un grupo de padres que solicita la “corresponsabilidad en la manutención y el cuidado” de los hijos. En el texto, de 64 artículos, se incluye la figura de tenencia compartida.



Esto implica cuidado y convivencia del niño con ambos padres. También se habla de división de los gastos, en el pago de la pensión alimenticia. Se señala que las tareas cotidianas que demande el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su desarrollo integral, que debería considerarse al fijar una pensión.



El legislador Samaniego afirmó que esta es una de las leyes más importantes en manos de la Comisión de Justicia. La razón: es un tema sensible, levanta el interés de la gente. Pero, lo principal es “proteger el interés superior del niño”.



La Comisión tendrá 45 días de plazo para analizar el proyecto y tener el informe para primer debate en el Pleno. Pero se puede pedir una prórroga de hasta 20 días más.



Con relación a la introducción de la figura de la tenencia compartida que se plantea, él asegura que esta debe ser analizada a profundidad, por el impacto social que generaría.



Aunque el análisis formal de las reformas empieza hoy, agrupaciones de padres y madres hicieron ‘lobby’ con legisladores desde hace semanas atrás. De hecho, los integrantes de Coparentalidad Ecuador han buscado reuniones con los legisladores para mostrar sus planteamientos.



En su cuenta de Facebook, los dirigentes de la agrupación aparecen reunidos con la asambleísta Soledad Buendía, primera vocal del CAL. Lo mismo hizo Janeth Guerrero, vocera de la Plataforma Derechos por un Amor Responsable, que se opone a la tenencia compartida impuesta.



Paola Vintimilla, del Partido Social Cristiano, comentó que mantuvo un encuentro con un grupo de padres para dialogar sobre estos temas. Ella está de acuerdo en la corresponsabilidad. “Es justo que todo se divida para dos, tanto en lo económico como en el tiempo”.



Pero, no ve bien que se le obligue al padre o a la madre a pasar tiempo con los hijos. Eso depende de la disponibilidad de ellos y se debe resolver caso por caso.



Hay expectativa de parte de quienes participarán en la reunión de hoy en la Comisión de Justicia. Marisol Peñafiel espera que el debate sea serio y aclaró que como exasambleísta y dirigente social está dispuesta a escuchar las propuestas que realicen los grupos de padres en torno al tema. “La idea no es victimizar a las mamás ni confrontar”.



Una prioridad -aclara- es garantizar la estabilidad emocional y derechos del niño. “No hay que confundir el debate de lo que es el régimen de visitas y la tenencia con las pensiones de alimentos. No es a medida de cuánto pago o cuántos días tengo a mi hijo”.



Al contrario, se deben garantizar sus derechos, dice. Ha mantenido reuniones con los grupos de mujeres. No buscan vulnerar los derechos de los padres en la crianza y cuidados de los hijos.



De su lado, Salim Zaidán manifestó en redes sociales que en el encuentro expondrá sus observaciones al proyecto. “Un honor para mí hacerlo por amor a nuestros hijos”.



En contexto



Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia están vigentes desde septiembre del 2009. Antes de la aplicación de la tabla, que fija la pensión según ingresos de quien no vive con el hijo, la determinación de la cantidad dependía del criterio del juez.