Estos son los cómics que inspiraron a 'Los vengadores: La guerra del infinito'

¿Qué influencia tuvieron los cómics de Marvel en la inminente Infinity War, que llegará a los cines el próximo 27 de abril?. La pregunta ha sido respondida ahora por los guionistas de la película, Stephen McFeely y Christopher Markus, que han confesado qué cómics y de qué manera han influido en la macroreunión de los superhéroes de Marvel que se avecina en la gran pantalla.

Las películas de la Marvel Cinematic Universe (MCU) no son esclavas de los cómics. Sí, toman inspiración y elementos de historias de muchos, pero también forjan su propio camino.



Se cambian las lealtades, los orígenes de los personajes varían y los destinos se modifican. A menos que sea extremadamente obsesivo con este tipo de cosas, las diferencias son aceptables. Pero aparte de las diferencias, la MCU todavía tiene una deuda con los cómics que la inspiraron.



Ambos confesaron en declaraciones a Slashfilm que la historia de la nueva película 'bebe' en parte del cómic Guantelete del Infinito (Infinity Gauntlet).



"Robamos cosas que son útiles para nosotros", aseguró Christopher Markus. A lo que Stephen McFeely le respondió: "Eso es correcto. Robamos todas las cosas que son útiles para nosotros y no somos esclavos de nada que no lo sea".

"Tiene elementos de todo lo que tenía la palabra infinito", continuó Markus. "Bueno, también es porque hay muchas de esas cosas que son inalcanzables. Entiendes, hay personajes de los que no tenemos los derechos. Silver Surfer está volando por todas esas cosas, pero es como: 'estás en The Defenders'. Desafortunadamente, voló a Century City y nunca regresó".



McFeely y Markus también discutieron sobre la mezcla de lo cósmico y lo terrenal en Infinity War. Una combinación que ha creado una línea cada vez más difusa entre ambos campos.



"Es cósmico y loco, pero de una manera en la que siempre intentamos hacer terrenales las cosas. En El soldado de invierno y Civil War tomamos historias con las que todos estaban familiarizados, Ed Brubaker con Capitán America y Mark Millar con Civil War, pero hacen una sopa diferente con los ingredientes. Así que haremos algo similar aquí porque se lo debemos a los personajes, y estas 18 películas fueron los personajes".



Sobre las referencias a las viñetas que los fans podrán encontrar en Infinity War, Christopher Markus aseguró que se trata de "un Guantelete del Infinito gigante, pero leímos todo lo que tenía a Thanos dentro. Cualquier cosa que tenga las Gemas del Infinito dentro".

Dirigida por los hermanos Russo, el filme está protagonizado por Chris Evans (Capitán América), Scarlett Johansson (Viuda Negra), Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Ojo de Halcón), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Paul Bettany (Visión), Sebastian Stan (Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Halcón), Don Cheadle (Máquina de Guerra) y Mark Ruffalo (Hulk). A ellos se unirán Chris Pratt (Star-Lord), Zoe Saldana (Gamora), Drax (Dave Bautista) Benedict Cumberbach (Doctor Extraño), Chadwick Boseman (Black Panther), Paul Rudd (Ant-Man) o Tom Holland (Spider-Man) para enfrentarse al poderoso tirano encarnado por Josh Brolin (Thanos).