Fin de ciclo lectivo, época de la ilusión por el paseo estudiantil

La bandera mide cuatro metros y fue elaborada por los alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Isaac Newton. “M17” se lee, con letras de colores, sobre la tela. Es un recuerdo del paseo de fin de año: Mompiche 2017.

A esa playa del sur de Esmeraldas viajaron, en mayo, tras finalizar el primer quimestre de este año lectivo, que terminará el miércoles 5 de julio. Por estudiante, cada familia pagó USD 400. Adelantaron el viaje por sugerencia del comité de padres. La razón: en julio del 2018 terminarán la secundaria.



Con ello vendrán más gastos. Juan Carlos Ron, uno de los papás que planificó el paseo, contó que el próximo año tendrán la fiesta de graduación en el Hotel Marriott. Les costará unos

USD 1 000 por chico.



Los viajes al extranjero son comunes en los planteles particulares. En el Martín Cereré, 35 estudiantes fueron el año pasado a Punta Cana, en República Dominicana. El paquete les costó USD 1 300, a cada uno, incluido el pasaje aéreo. Tuvieron acceso a comidas y bebidas ilimitadas, así como a piscinas, deportes acuáticos, shows artísticos y discotecas.



Allí permanecieron cinco días. Viviana Cevallos, del grupo de padres, comenta que la fiesta de graduación será en el Swissotel. El presupuesto es de USD 900, por alumno.



Faltan 25 días para que se termine el ciclo lectivo. Y, en varios planteles, ya sueñan con el paseo de fin de año. Mientras, en otros, como en estos, el viaje se adelantó, como en el Newton y Cereré.



Este Diario contactó a siete establecimientos particulares, cinco organizaron paseos. Galápagos y Punta Cana son los destinos predilectos de los estudiantes para los paseos de fin de año. Esto según la Asociación Ecuatoriana de Agencias de Viajes, Operadores de Turismo y Mayoristas.

​

Diego Pádula dirige esa entidad y preside la agencia Polimundo. En cuanto a los viajes internacionales que organiza su empresa, el 80% de los colegiales opta por Punta Cana. El resto a Playa Blanca, en Panamá. Otras firmas ofertan viajes a Cancún, en México. También a San Andrés, Colombia.



A escala nacional, calcula que el 40% de chicos que viaja, con sus compañeros, elige Galápagos como primera opción. Le sigue Mompiche (con el 20% de la elección). El resto va a otros lugares del país.



Los traslados al extranjero cuestan entre USD 800 y 1 500, dependiendo del hotel. Los costos al interior del país van desde USD 100 hasta 700.



En Metropolitan Touring, el panorama es similar. Alexandra Ingavélez, jefa de Mercadeo, precisa que Punta Cana es el principal destino de los estudiantes. “El año pasado solían viajar grupos de 50 a 60 pasajeros. En el 2017 se movilizan de 25 a 30 jóvenes”.



Pero hay planteles en los que no habrá viaje. Fernando Morales, rector del Borja 3, señala que antes los alumnos de último año de bachillerato de su plantel se iban a las playas, pero en este año no lo harán. En el Colegio Sauce tampoco, los padres no se organizaron.



En otros centros se vive otra historia. Los padres incluso han organizado eventos para ayudarse. Los padres de 19 niños del séptimo de básica, del Colegio ISM, irán a un resort en Loja, con un presupuesto de USD 426 por persona.



Dany Donoso, una de las organizadoras del paseo, relata que hicieron un ‘hornado solidario’ para apoyar a las familias con problemas económicos. El 17 de julio, cuando termine el año lectivo, viajarán. Esto para evitar pedir permisos al Ministerio de Educación. Esa práctica es común.



Desde el 2013 está vigente el Acuerdo Ministerial 195-13, emitido por la Cartera de Educación. Regula las excursiones y giras de observación. No los paseos. Establece que los establecimientos deben pedir permiso cuando los chicos hagan recorridos al interior del país.



Se exceptúan de la prohibición las actividades que sean desarrolladas fuera del país: delegaciones o en representación del Ecuador. Este Diario pidió datos del número de excursiones y salidas de observación al Ministerio, el 2 de junio. Pero el pedido, hasta el pasado viernes 9 de junio de 2017, no fue atendido.



Padres y alumnos coinciden en que lo mejor es organizar los paseos de fin de año en época de vacaciones, al final de cada quimestre o del ciclo. Así lo harán también los chicos de segundo de bachillerato del Colegio Menor San Francisco, para dirigirse a Punta Cana el próximo mes. Gabriela Jaramillo es una de las mamás que planifican el viaje.



El destino fue escogido, entre varias opciones. Seleccionaron un hotel alejado de la ciudad por seguridad. La idea es que los jóvenes no se expongan al salir a sitios poblados.

​

El hijo de María Fernanda Arroyo, David, del Colegio Terranova, viajó a Playa Blanca, en Panamá, en segundo de bachillerato. También, adelantaron el paseo por los gastos de la fiesta de graduación, este año. Será en el Paseo San Francisco, costará USD 130 por invitado.



Pero también hay otras alternativas, los chicos del ISM van a los campamentos de Pensacola Christian College en Florida (EE.UU.). Según la rectora, Jenny Vinueza, cada año viaja un grupo. Allí hacen escalada, natación, recreación en la playa... Se diviertan y mejoren su conocimiento del inglés. Cuesta

USD 1 300, por chico.