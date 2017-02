Colectivo de un colegio de Quito defiende a profesor acusado por presunto delito de abuso sexual

Un colectivo de profesores, padres de familia, exalumnos y trabajadores de un colegio particular de Quito, se pronunció en defensa de su compañero, quien enfrenta un proceso por un supuesto caso de abuso sexual a un niño de cinco años.

El comunicado se hizo mediante una rueda de prensa, la mañana de este lunes, 6 de febrero de 2017, en la que un abogado de este grupo de personas se limitó a leer el pronunciamiento.



Para este colectivo un caso como el de Lucas, por ser un tema sensible para la sociedad, genera juicios precipitados y "por ende, una tendencia a dar por hecho el peor de los escenarios, sin verificar las evidencias, haciendo señalamientos y acusaciones a personas concretas, violando su derecho a la presunción de inocencia".



El pronunciamiento leído por el abogado del colectivo, José Hidalgo, señala que "durante mucho tiempo han callado en aras de proteger la vida de los dos inocentes: un niño que pudo haber sido víctima de abuso y un hombre de hoja de vida intachable".



Este colectivo tiene claro el asunto: Lucas fue, posiblemente violado, pero no por su compañero. Ellos afirman que su compañero ha sido difamado, atropellado, insultado y su honor mancillado.



En el pronunciamiento se lee: "así como quienes se han pronunciado en contra del acusado, haciendo uso de su libertad de expresión, nosotros nos manifestamos en las mismas condiciones. Afirmamos, con absoluta seguridad de que nuestro compañero es inocente. Él no cometió el delito del que se le acusa".



Para sustentar esto, en la lectura del comunicado se informó que cada clase de Maternal está a cargo de de una profesora y un asistente. “En horarios de clase los niños están siempre, al menos, con dos adultos. En el recreo están 15 personas entre profesoras y asistentes. Esto con la intención de garantizar la seguridad de todos los niños. Además, durante los recreos, ningún niño puede ser retirado o desplazado de las áreas asignadas”.



El grupo de personas también afirma en el pronunciamiento que un hecho de las características el caso de Lucas, jamás se pudo dar en un colegio como en el que habría ocurrido el hecho. Al final hicieron un llamado a la conciencia cívica de toda la población para que evite exacerbar los ánimos y deje actuar libremente a la justicia.

El viernes pasado, también hubo un pronunciamiento de las autoridades ecuatoriana y francesa del colegio en donde se abogó porque la justicia actúe con base en la Ley.