Ciudadanos piden a Disney que el robot de Trump en Orlando sea retirado

Más de 7 300 personas han avalado hasta ahora una petición planteada al grupo Disney través de la plataforma Change.org para que el "inevitable" robot de Donald Trump en el Hall de los Presidentes del parque Magic Kindom, en Orlando (EE.UU.), no hable y otros 600 quieren incluso que no esté allí.

Actualmente hay dos peticiones en la plataforma relacionadas con el actual inquilino de la Casa Blanca y el Hall de los Presidentes, una atracción creada en 1971 y situada en la Plaza de la Libertad de Magic Kingdom, que incluye muñecos animados de todos los mandatarios estadounidenses.



La más reciente (26 de enero) es la de Matthew Rogers, de Brooklyn (Nueva York), que opina que en un parque "específicamente diseñado para el disfrute de los niños y las familias" no cabe un discurso lleno de "odio, misoginia, racismo y xenofobia" como el que, a su juicio, desplegó Trump durante la campaña electoral.



El impulsor de esta petición dirigida al grupo de empresas Disney opina que por eso al muñeco animado de Trump en el Hall de los Presidentes, aún no colocado, no se le puede dejar que hable como sí hacen los de Barack Obama y otros titulares de la Presidencia de Estados Unidos.



Rogers afirma que Trump ha "contaminado el legado de la Presidencia para siempre" haciendo un uso de las palabras a veces "despreocupado" y otras veces más frecuentes con la "intención clara de degradar, insultar o minimizar no solo a los que no están de acuerdo con el sobre un tema determinado, sino a grupos enteros de personas que incluyen a los mexicanos, los musulmanes, las mujeres y los discapacitados".



"Esos son solo unos pocos de los muchos grupos que han sido su blanco", agrega Rogers, quien considera que hablando así el actual presidente "se ha mostrado a sí mismo como una persona que en el mejor de los casos es intolerante y en el peor, peligrosa".



Rogers insiste en su petición, suscrita hasta ahora por 7.339 personas, en que el Magic Kingdom de Orlando no es "el lugar apropiado para un discurso de Trump".



En consecuencia le pide a Disney World que tome partido contra una "retórica divisoria y dañina" y apoye a los "millones de estadounidenses y gente del mundo entero" cuyo día en Magic Kingdom se vería "arruinado por la difusión de un discurso de Trump".



Otra petición anterior, de Stephenie Pashkowsky, de Tampa (Florida), quien la colocó en change.org a fines de 2016, es más drástica y cuenta por ahora con 597 firmas.



"Donald Trump no representa los sueños e ideales" de Walt Disney World y "no tiene nada que hacer en un parque que da empleo a miles de inmigrantes, integrantes de minorías, mujeres y miembros de la comunidad Glbti (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales)", señala Pashkowsky.



La ciudadana de Tampa pide a la gente que firme esa petición para decirle al grupo Disney que no quieren a Trump en el Hall de los Presidentes.



La atracción permanece cerrada desde el pasado 17 de enero y estará así hasta el 29 de junio "por reformas", según anunció a comienzos de año el grupo Disney.