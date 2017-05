Del cigarrillo al cáncer: Todo lo que debería saber un fumador

"Fumar provoca cáncer mortal de pulmón", reza la advertencia que aparece en muchos paquetes de tabaco de distintos países del mundo. Sin embargo, millones de personas siguen fumando. Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de mayo de 2017, algunos datos que todo fumador debería conocer:

¿Por qué fumar provoca cáncer?



El humo del tabaco contiene cerca de 5 000 sustancias químicas diferentes y alrededor del 90% son cancerígenas o se sospecha que lo son. El fumador las traga o las absorbe a través de las mucosas y los pulmones.



¿Cómo causan cáncer estas sustancias?



El cuerpo controla estrictamente si se multiplican las células o no. La clave de ese control está en la herencia genética; sin embargo, las sustancias cancerígenas pueden modificar las moléculas de ADN y así provocar que la división de células se descontrole.



De este modo se puede llegar a producir una formación de células excesiva, es decir, puede aparecer un cáncer. Aunque el organismo cuenta con posibilidades de subsanar estos daños del ADN, estos mecanismos de reparación son restringidos en fumadores a causa de las sustancias tóxicas absorbidas.



¿Qué tipos de cáncer provoca el tabaco?



El tabaco daña el ADN allí donde entra en contacto directamente con los tejidos, por ejemplo, en la boca y los pulmones. Sin embargo, las sustancias cancerígenas pueden circular por todo el cuerpo y conducir a la formación de tumores en otras partes.



Los fumadores tienen un riesgo especialmente algo que desarrollar cáncer de pulmón, de laringe, de esófago y de boca. Además, el tabaco está relacionado con la leucemia y el cáncer de páncreas, de riñón, de vejiga y del cuello uterino.



¿Qué porcentaje de las muertes por cáncer están provocadas por el tabaco?



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es el principal factor de riesgo a la hora de desarrollar cáncer y causa aproximadamente el 22% de las muertes por esta enfermedad en todo el mundo.



¿Cuántas personas mueren por el consumo de tabaco?



De acuerdo los datos de la OMS, casi la mitad de los fumadores muere a causa de esta práctica. Fumar mata a más de 7 millones de personas al año, indica la organización.



¿Ser fumador pasivo aumenta el riesgo de contraer enfermedades?



Sí. También aquel que no da una calada a un cigarrillo respira muchas sustancias tóxicas. El humo del tabaco causa la muerte de 890 000 no fumadores al año, según la OMS. En los adultos, el humo ajeno causa enfermedades cardiovasculares y respiratorias.



En lactantes, puede provocar la muerte súbita y en mujeres embarazadas ocasiona bajo peso ponderal del recién nacido, indica la OMS.



¿Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar cáncer?



Tras unos años sin fumar, el riesgo de padecer cáncer desciende notablemente. Según el Centro Alemán de Investigación del Cáncer de Heidelberg, tras una década sin fumar, los exfumadores tienen solo la mitad de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que si hubieran seguido fumando. Sin embargo, deben pasar entre 20 y 30 años para que alcance el nivel de riesgo de un