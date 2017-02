Científicos argentinos descubren que una bacteria aumenta la longevidad

Un estudio realizado por científicos argentinos reveló que la bacteria probiótica Bacillus subtilis tendría, además de efectos beneficiosos sobre el sistema inmunitario, la propiedad de retrasar el envejecimiento y prolongar la vida humana a través de la colonización del intestino.

Este estudio, impulsado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y publicado en la revista Nature Communications, "abre aún más el camino de los médicos que trabajamos en el campo de la microbiota y los probióticos", aseguró a través de una nota Fernando Burgos, médico pediatra de la Red de Pediatras "Niños sanos, niños felices".



Los probióticos "son microbios vivos no patógenos que, al ser ingeridos en cantidad adecuada, confieren beneficios al huésped, continúa Burgos. El Conicet, que especificó en un comunicado en su web que dicha bacteria es consumida desde "tiempos milenarios" en alimentos de países asiáticos como Japón, probó sus efectos sobre el nematodo Caenorhabditis elegans, una clase de gusano cuyas "vías regulatorias del envejecimiento están conservadas a lo largo de la evolución y básicamente son las mismas que las de los humanos".



"Lo que pudimos observar en el caso del nematodo es que además de alargarles la vida, tiene el efecto de mantener la vitalidad. Esto, extrapolado a humanos, significaría vivir más allá de los 120 años con una vitalidad de una persona de 50", apunta en dicho comunicado Roberto Grau, investigador independiente del Conicet en el la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (FBIOyF, UNR) y director del trabajo.

Video: YouTube, cuenta: CONICET Dialoga

"Esto significa que Bacillus subtilis protege contra las dos causas de muerte más habituales: las enfermedades y el envejecimiento de células, tejidos y órganos", afirmó Grau.



Los científicos pudieron comprobar primero que este probiótico era capaz de retardar el envejecimiento de las neuronas y posteriormente que tenía el mismo efecto sobre el individuo completo y no solamente sobre un tipo celular en particular.



"Sabemos qué genes de la bacteria están implicados en regular qué genes del hospedador que llevan al aumento de la longevidad y, casualidad o no, encontramos que existe una correlación directa con los genes que se encuentran afectados en las personas centenarias que viven hoy en día", comenta Grau.



El director de la investigación destacó también que la capacidad de esta bacteria para formar esporas hace que sea incorporable a cualquier tipo de alimento o bebida que al ser consumidos de manera regular producirán los efectos buscados.



"Este es otro plus de nuestro trabajo ya que puede traducirse en un futuro cercano en una manera de mejorar la calidad y la duración de la vida de todas las personas de la sociedad", concluyó Grau.