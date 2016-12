Celebridades se juntan en la versión navideña de 'Carpool Karaoke' de James Corden

James Corden lo hizo de nuevo. Sorprendió a los Estados Unidos con un nuevo y espectacular video de su ya tradicional 'Carpool Karaoke', en el cual reúne a figuras de primer nivel como Mariah Carey, Adele, Lady Gaga, Elton John, Chris Martin, Red Hot Chili Peppers y Selena Gomez, entre otros.

Las estrellas de la música se fueron subiendo a lo largo del año al vehículo de Corden, donde cantaron y contaron anécdotas de todo tipo. Durante cada uno de esos viajes, la producción les pidió si podrían cantar uno de los más conocidos éxitos de Mariah Carey: All I Want for Christmas is You (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), lanzada en 1994 y convertida en un éxito inmediato.

Al inicio del video aparecen únicamente Corden y Carey por lo que parece que será un Carpool Karaoke como los ya conocidos. "Gracias por ayudarme con mis compras navideñas", le dice Corden a la artista. Posteriormente le pregunta "¿Cuál sería el mejor regalo? ¿Qué quisieras tú para navidad?



"No lo sé", responde la cantante. "No quisiera pedir algo que sea muy costoso dice". Sin embargo, el comediante insiste y ella finalmente cede y le pide que cante la canción Todo lo que quiero para Navidad eres tú. Corden se ríe y posteriormente inicia el ritmo de la melodía.

En 13 horas, el video publicado en el canal de YouTube de 'The Late Late Show with James Corden' alcanzó más de un millón de reproducciones. Hasta las 14:50 de hoy (16 de diciembre) es el segundo más visto del momento.

Video: YouTube, cuenta: The Late Late Show with James Corden