Carolina del Norte discute 'ley de baños' acusada de discriminar a personas trans

Los legisladores de Carolina del Norte discutían este miércoles 21 de diciembre de 2016 una polémica ley antitransgénero que agitó el clima político de este estado del este de Estados Unidos y costó la cancelación del millonario Juego de las Estrellas de la NBA.

La llamada “ley de baños” fuerza a las personas trans a usar los baños públicos -en escuelas y edificios administrativos- que corresponden a su sexo de nacimiento y no a su identidad de género.



Se cree que el gobernador republicano Pat McCrory perdió su reelección en noviembre debido a la impopularidad de esta ley promulgada en marzo e inmediatamente boicoteada por numerosas celebridades y empresas que la consideraron discriminatoria.



En una sesión extraordinaria, la asamblea general de Carolina del Norte discutía el miércoles si la ley HB2 es en efecto discriminatoria y evaluaba los daños económicos que su implementación ha causado al estado.



Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign -una ONG que lucha por los derechos de los Glbti-, escribió en Twitter: “La discriminación ha herido a Carolina del Norte, a su gente y le costó al gobernador Pat McCrory su puesto. Es hora de derogar la ley HB2 y aprobar protecciones amplias en todo el estado”.



Bruce Springsteen, Cindy Lauper y Cirque du Soleil cancelaron sus presentaciones en Carolina del Norte este año. El grupo de pago en línea Paypal renunció a un proyecto de inversión en el estado y cientos de dirigentes de grandes empresas -entre ellos Apple, Bank of America y Facebook- repudiaron la medida.



Incluso la NBA canceló el millonario Juego de las Estrellas que iba a organizar el año próximo en Charlotte -la ciudad más poblada de Carolina del Norte- y ahora lo jugará en Seattle, en el otro extremo del país.



“Estamos deseosos de reiniciar la planificación de un Juego de las Estrellas en Charlotte en 2019, si hay una resolución apropiada sobre este tema”, escribió la NBA en un comunicado en julio de 2016.



“No se dejen engañar”



La medida fue promulgada con la intención de bloquear una ordenanza de la ciudad de Charlotte, que permitía a las personas trans usar los baños y vestuarios según el género con el que se identificaran.



Pero el lunes -luego de la victoria del demócrata Roy Cooper a la gobernación en noviembre-, el Concejo Municipal de Charlotte anuló su ordenanza pro-trans. Tal decisión dejó vía libre para que la ley estatal que la bloqueaba, fuera reconsiderada el miércoles.



Los republicanos acordaron derogar la HB2, pero a condición de impedir a los gobiernos locales que aprueben sus propias ordenanzas anti-discriminatorias en los próximos seis meses. “No se dejen engañar, esto no es una derogación completa de la HB2, sino que incrementa la discriminación”, dijo Griffin.



Varias docenas de personas se manifestaban en las puertas de la sede de la Asamblea, según mostraban imágenes de televisión. En medio de la polémica que envolvió a Carolina del Norte este año, el presidente Barack Obama emitió en mayo instrucciones para que todos los distritos escolares del país permitieran a los niños trans que usen los baños de acuerdo al género con el que se identifiquen.



Los conservadores protestaron argumentando que esta decisión es una exageración de la obsesión por la corrección política de los liberales.