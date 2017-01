Encarcelan a presunto autor de asesinato de activista Berta Cáceres

El exmilitar hondureño Henry Javier Hernández Rodríguez, presunto autor del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo de 2016, fue enviado hoy (16 de enero de 2017) a prisión por orden de un juzgado de Tegucigalpa, informó una fuente oficial.

La portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo, dijo a periodistas que un juez con jurisdicción nacional, no identificado, dictó "detención judicial" a Hernández Rodríguez.



El exmilitar es acusado por el asesinato de Cáceres y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el mexicano Gustavo Castro, un ambientalista que estaba junto a la hondureña cuando fue asesinada, el 3 de marzo de 2016, señaló Castillo.



Castro denunció hoy en una rueda de prensa en la capital mexicana que la Fiscalía hondureña no ha solicitado su colaboración para reconocer, de entre los siete detenidos por el caso, a uno de los autores materiales del asesinato de Cáceres, quien además era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).



Que la Fiscalía no haya solicitado ayuda "es una prueba de que no quieren que yo colabore con este proceso", valoró el activista mexicano, el único testigo del crimen ocurrido en la ciudad hondureña de La Esperanza, en el que fue herido en una oreja por una bala.

Hernández Rodríguez fue remitido a una cárcel ubicada en el sector de El Porvenir, departamento de Francisco Morazán, centro del país centroamericano, añadió la portavoz del tribunal.



El detenido llegó ayer domingo a Tegucigalpa luego de que fuera capturado el pasado 12 de enero en una barbería del estado de Reynosa, México, donde estaba trabajando, según autoridades hondureñas.



La captura de Hernández Rodríguez fue posible tras un trabajo de varios meses coordinado con las policías de El Salvador, Guatemala y México, según autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras.



La portavoz del tribunal señaló que el próximo 19 de enero se celebrará una audiencia inicial en la que el juez decidirá si se le impone al detenido auto de formal procesamiento con prisión preventiva o le otorga un sobreseimiento provisional o definitivo.



Por el crimen de Cáceres también están detenidos Douglas Bustillo; Mariano Díaz, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, empleado de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) que impulsa el proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres.

También están detenidos Elvin Rápalo Orellana, señalado como coautor del crimen, y Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un revólver calibre 38, con el que habría sido asesinada Cáceres.