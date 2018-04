Bruno Mars, Ed Sheeran y Kendrick Lamar, favoritos en los premios Billboard

LEA TAMBIÉN

El ganador del Pulitzer Kendrick Lamar, así como Ed Sheeran y Bruno Mars son los favoritos en la próxima edición de los premios Billboard con un total de 15 nominaciones cada uno, anunció hoy, 17 de abril del 2018, la organización en un comunicado.

Los tres artistas competirán por el premio al mejor artista junto con Drake (nueve candidaturas) y Taylor Swift (cinco nominaciones) en la ceremonia que tendrá lugar el próximo 20 de mayo en el MGM Gran Arena de Las Vegas (Nevada).



Otros nombres con grandes opciones para estos galardones son Post Malone, con 12 nominaciones, y la banda Imagine Dragons, con 10 candidaturas. Justin Bieber y la hispana Cardi B quedaron empatados con 8 nominaciones, mientras que los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee comparten 7 candidaturas.



Su célebre tema Despacito, compuesto por la panameña Erika Ender, fue mencionado en categorías como mejor canción del Top Hot 100, canción más escuchada, mejor video, canción más vendida o mejor colaboración, entre otras.



Cardi B, de padre dominicano y madre trinitense, tratará de hacerse con la estatuilla destinada a la mejor nueva artista junto a 21 Savage, Camila Cabello, Khalid y Kodak Black.



En el apartado de mejor artista latino los elegidos fueron J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Ozuna y Romeo Santos, mientras que el premio al mejor álbum latino se lo disputarán Nicky Jam ('Fenix'), Christian Nodal ('Me dejé llevar'), Ozuna ('Odisea'), Romeo Santos ('Golden') y Shakira ('El Dorado').



Además, como mejor canción latina las aspirantes son J Balvin & Willy William Ft. Beyonce (Mi Gente), Becky G ft. Bad Bunny (Mayores), Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber (Despacito), Maluma (Felices Los 4) y Wisin ft. Ozuna (Escapate Conmigo).