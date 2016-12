Esto fue lo más escuchado en Spotify en el 2016

Spotify lanzó a mediados de diciembre de 2016 su carpeta resumen con listas de reproducción de los géneros, artistas y canciones más escuchados a nivel mundial.

Justin Bieber, Rihanna, Fifth Harmony, Nicky Jam y Maluma son algunos de los intérpretes que resaltan dentro de los distintos ránkings.

Las canciones más escuchadas en el mundo

100 canciones componen la lista de las melodías más escuchadas en el 2016. El primer lugar se lo llevó el rapero canadiense Drake con su tema One Dance.



El sencillo forma parte de su cuarto trabajo de estudio llamado ‘Views’. El estadounidense Mike Posner se hizo del segundo lugar con el tema I Took a Pill in Ibiza y el dúo de Djs Adrew Taggart y Alex Pall quedaron en tercer lugar con su canción Don’t Let Me Down.





Artistas como Sia, Rihanna, Adele, Coldplay, The Weeknd y Ed Sheeran destacan dentro del listado que cuenta con 140 142 seguidores hasta este lunes 19 de diciembre.



Los artistas más escuchados

Drake lidera otro 'playlist' de Spotify pero esta vez el de cantantes. El canadiense repitió el primer lugar con su tema One Dance. Justin Bieber, un infaltable del sitio de 'streaming', se adjudicó el segundo lugar con su éxito Sorry, uno de sus principales hits de su álbum ‘Purpose’. El tridente se completa con la cantante barbadense Rihanna con su famoso sencillo Work.



Las agrupaciones con más éxito

La banda Twenty One Pilots fue la agrupación más escuchada en este 2016 en Spotify. La agrupación oriunda de Columbus, Estados Unidos se formó en el 2009 y este 2016 llegó a lo más alto de la plataforma musical con su canción Stressed Out, que se desprende de su cuarto álbum de estudio 'Blurryface'.



El segundo lugar se lo llevó Coldplay, una de las bandas contemporáneas de gran éxito. Los británicos lanzaron su séptimo disco llamado 'A Head Full of Dreams' de donde se desprende su tema Hymn, éxito total en este año. One Direction cierra el podio de la bandas más escuchadas con su canción History que forma parte del trabajo 'Made in the A.M', del 2015.



Los mejores canciones del rock

Twenty One Pilots también lideró la lista de las canciones de rock más escuchadas. Su tema Heathens se impuso a composiciones de banda legendarias del rock como Red Hot Chilli Peppers y Green Day. En el caso de la agrupación de funk rock el tema Dark Necessities les llevó al segundo lugar mientras que el tema Still Breathing ubicó en el tercer lugar a los punkeros liderados por Billie Joe Armstrong.





Los sonidos urbanos más rankeados

El mítico dúo Zion&Lennox termina el 2016 en lo más alto de Spotify. Los puertorriqueños lideraron la lista de música urbana con su hit Otra Vez. En el segundo lugar se ubicó el estadounidense Nicky Jam con tema Hasta el amanecer, uno de los sencillos que junto Travesuras y El Perdón sirvieron al músico para levantar de nuevo su carrera musical. Por último. el colombiano Maluma cierra el podio con su éxito Borró Cassette.



Rihanna con su tema Work fue la mujer más escuchada en el Spotify en este año, mientras que Drake fue en la categoría hombres con su canción One Dance. El Dj Tiësto con su tema Winterbreak se llevó el primer lugar en música electrónica.