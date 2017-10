Camisetas con grafiti de 'Superpapa' financiará obras de caridad del Vaticano

Un grafiti que retrataba al Papa Francisco como Superman y que apareció en el barrio Borgo Pío, en los aledaños del Estado Vaticano, se ha convertido ahora en una camiseta cuya parte de su venta se destinará a las obras de caridad del pontífice.

La camiseta ha sido presentada al público por el autor del grafiti, el artista romano Mauro Pallotta, conocido como 'Maupa', durante la Feria del cómic de Roma (Romics) que se celebra estos días.



El prefecto (director) de la Secretaria para la Comunicación del Vaticano, Edoardo Viganó, explicó que una parte de la venta de la camiseta se destinará al óbolo de San Pedro, que gestiona las obras de caridad del papa.



En una entrevista a Radio Vaticano, Viganó defendió la iniciativa en un momento en el que "todo se grita, todo es gris, todo es enfado, y cualquier cosa que nos haga sonreír es un antídoto a esta cultura del gritó y de las reivindicaciones".



La camiseta que se vende en la versión hombre, mujer y niño, y en varios colores, lleva la imagen del papa volando, como el famoso superhéroe, con su maletín negro en la mano izquierda, en el que aparece escrita en español la palabra valores y del que emerge una bufanda de rayas rojas y azules, los colores de San Lorenzo de Almagro, el equipo de fútbol argentino del que Francisco es hincha.



En la parte de atrás de la camiseta se han estampado algunas frases del papa en italiano, inglés y español y que instan a tener esperanza como: "No hay situaciones de las que no podamos salir".

La foto del grafiti realizado en enero de 2014, y que fue eliminado pocas horas después de ser descubierto, dio la vuelta al mundo al publicarla el mismo Vaticano en una de sus cuentas de Twitter.



Viganó señaló, refiriéndose a quién pueda ver la iniciativa como un acto de desacralización del pontífice, que en el fondo "el papa Francisco ha optado desde el primer momento por la proximidad, por estar cerca de las personas" y que no hay que olvidar que "siempre recuerda que una personas siempre enfadada no puede ser cristiana".



En la página en la que se vende la camiseta (www.superpope.it), que cuesta 19 euros, se explica que "la imagen del superpapa encarna a la perfección la actitud del Francisco, siempre abierto al diálogo y siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesita".

"Al mismo tiempo, la imagen representa un sentimiento de profunda admiración y empatía por parte de todas las comunidades religiosas del mundo, entre otras. Miles de personas de otras creencias religiosas apoyan al Papa Francisco. Porque es único y es Uno de Nosotros. Igual que un superhéroe", aseguró.