Bruce Springsteen debutará en Broadway con conciertos íntimos

El cantautor Bruce Springsteen debutará en Broadway el próximo octubre de 2017 con un espectáculo "íntimo y personal" que interpretará durante casi 8 semanas y cuyas entradas saldrán a la venta a finales de agosto, informó este miércoles 9 de agosto de 2017 el artista estadounidense en su página web.

"Quería hacer unos shows que fueran todo lo personales e íntimos posibles", explicó Springsteen en un comunicado, que detalló que el Walter Kerr Theatre, donde tendrán lugar los conciertos y que tiene un total de 960 asientos, es "probablemente el lugar más pequeño" en el que ha tocado en los últimos 40 años.



"Mi show es sólo yo, la guitarra, el piano, las palabras y la música", concretó 'The Boss' (el jefe), como se le conoce popularmente. En el espectáculo, el cantautor tiene previsto repasar la trayectoria de su vida y su trabajo con el objetivo de "proveer de entretenimiento y de comunicar algo de valía", detalló.



Estos conciertos neoyorquinos de Springsteen, que tendrán lugar cinco veces por semana, empezarán el próximo 3 de octubre, con el espectáculo final programado para el 26 de noviembre. "Bruce Sprinsgteen es uno de los escritores musicales más grandes, y Broadway está construido sobre una tradición querida de cuentos musicales", afirmó Jordan Roth, presidente de Jujamcyn Theaters, compañía dueña del Walter Kerr.



Las entradas para "Springsteen on Broadway" saldrán a la venta el próximo 30 de agosto a través de la página web Ticket Master Verified Fan, un sistema con el que se trata de dar acceso a los billetes a los seguidores más fieles y limitar el impacto de los especuladores que revenden los tickets.



Para ello, los seguidores de Springsteen que quieran adquirir entradas deberán registrarse en la página desde hoy y hasta el próximo 27 de agosto, y serán notificados de si podrán acceder o no a la compra de billetes dos días después.



La carrera musical de Springsteen se extiende más de 40 años en los que ha publicado más de 18 álbumes de estudio, ha ganado 20 premios Grammy y un Oscar, y ha pasado a formar parte del Salón de la Fama del Rock.