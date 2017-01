'Bota el voto': comedia política en Facebook

Fusionar la comedia con la política es el nuevo reto de los actores quiteños Pancho Viñachi y Esteban ‘Ave’ Jaramillo, pues este jueves 26 de enero de 2017 estrenarán la cuarta -y última- entrega de su serie web ‘Bota el voto’.

Este show pretende dar a conocer al público, a través de una manera graciosa y coloquial, los planes de Gobierno de los ocho candidatos a la presidencia de Ecuador.



El jueves 5 de enero de 2017 se transmitió la primera entrega de ‘Bota el voto’, con la información acerca de Lenín Moreno y Washington Pesántez. La segunda entrega (jueves 12 de enero) contó con los datos de Guillermo Lasso y Patricio Zuquilanda, y en el tercer episodio (jueves 19) se habló de Cynthia Viteri y Dalo Bucaram.



Este jueves 26 se transmitirá el último capítulo de esta serie, con las candidaturas de Paco Moncayo e Iván Espinel y, después, se retransmitirán los cuatro episodios cada jueves, a partir de las 18:30, en la página de Facebook de Piloto Automático, donde los comediantes presentan una variedad de contenidos.



De acuerdo con Viñachi, ambos artistas han estado acostumbrados a hacer crítica y, en tiempo de elecciones, “lo más fácil es ponerse a criticar todo. Este es un reto porque lo que intentamos es, primero, ser imparciales. Segundo, intentamos no ser críticos, sino informativos”.



El actor cuenta que tanto él como Jaramillo se limitan a leer las propuestas de campaña de cada candidato presidencial, pues “esta información está ahí pero el común de la gente no tiene acceso a ella. Nosotros la replicamos, le damos masticado a la gente”.



Sin embargo, Viñachi dice que en los comentarios de cada publicación hay personas que acusan a los actores de haber sido contratados por el uno o el otro candidato. “Una de las propuestas más raras es la de Dalo Bucaram. No es por desmerecer a nadie, pero son tres páginas de plan de Gobierno… Uno de los puntos es lo de cero tolerancia contra las drogas, pero lo que más nos llamó la atención es que propone tener un ‘reality show’ por Internet”.



Algunas de esas propuestas están apoyadas con material gráfico creado por Viñachi y Jaramillo; como es el caso del plan de Gobierno de Lasso, que anunció que otorgará un millón de empleos y USD 100 000 millones para préstamos en el sector agropecuario.