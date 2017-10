Björk revela acoso sexual por parte de un reconocido director danés

Inspirada por el reciente revuelo que significó para Hollywood las acusaciones de decenas de actrices y modelos al productor Harvey Weinstein por acoso sexual, la cantante islandesa Björk aseguró en una carta abierta a través de su cuenta de Facebook que sufrió también acoso por parte de un “director danés”.

Aunque la artista no menciona un nombre en particular, es de conocimiento general que Björk ha participado únicamente en una película, por la cual se llevó el galardón de actriz del año en el Festival de Cannes, así como una nominación al Globo de Oro. Se trata de ‘Dancer In The Dark’ (2000), dirigida por el danés Lars Von Trier, reconocido también por ‘Nymphomaniac’ (2013).



Después de dicho musical, para el cual la artista islandesa compuso además toda la banda sonora, Björk no volvió a incursionar en el mundo de la actuación, pese a la poderosa interpretación que logró al encarnar a la emigrante checa Selma, que padecía de una afección genética degenerativa que afecta su visión. Hasta este domingo 15 de octubre de 2017, la decisión de la artista de no volver a actuar había sido un misterio que finalmente se esclareció.



La multiinstrumentalista aseguró que al realizar su debut actoral, le quedó claro que “la humillación y el acoso” contra las mujeres formaban parte del día a día en aquel mundo y que pasaba ante las narices de “decenas de miembros del equipo que lo permitían y lo avalaban”.



Björk enfatizó que pudo darse cuenta de esta dinámica “por el hecho de que vengo de un país que es considerado como uno de los lugares del mundo más cercanos a la igualdad entre sexos”. Islandia fue el primer país en contar con una mujer democráticamente electa en la presidencia, en 1980. Desde 2010 hasta la actualidad, este pequeño país ha sido el que ha tenido una menor brecha salarial entre hombres y mujeres.



La cantautora continuó su carta abierta: “Me di cuenta de que es universal que un director pueda tocar y acosas a sus actrices y la institución fílmica lo permite. Cuando rechacé la actitud del director, él me castigó en repetidas ocasiones y creó una impresionante red de ilusiones en la que me hizo quedar como una persona difícil de roer con el resto del equipo. Gracias a mi fuerza, a mi gran equipo y, porque no tenía nada que perder al no tener ninguna ambición en el mundo de la actuación, me alejé de este y me recuperé con el pasar del tiempo”.