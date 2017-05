Bill Cosby rechaza hacer declaración en su juicio por abuso sexual

El actor estadounidense Bill Cosby no usará su derecho a hacer una declaración para dar su versión de los hechos en su juicio por abuso sexual, dijo en una inusual entrevista radiofónica difundida el martes 16 de mayo de 2017, días antes de la apertura de los debates, prevista el 5 de junio.

El creador de la serie 'El Show de Bill Cosby', de 79 años, será juzgado por abuso sexual contra Andrea Constand, por hechos que se remontan a 2004 y que él asegura fueron en el marco de una relación consentida.



En el juicio, de acuerdo con el procedimiento, Bill Cosby será interrogado por el fiscal y por sus propios abogados, pero no piensa hacer una declaración propia en su defensa, explicó el lunes Michael Smerconish, un locutor de la emisora SiriusXM, que difundió la entrevista este martes.



El actor y comediante no habló durante las diez audiencias preliminares celebradas desde su primera presentación ante un juez del condado de Montgomery (Pensilvania) el 30 de diciembre de 2015, excepto para responder preguntas del magistrado afirmativa o negativamente.



Presionado para decir si él consideraba, al igual que su hija Ensa, que era víctima del racismo en este caso, Cosby dijo: “Es posible. Es posible”. Durante la entrevista, Cosby no se pronunció sobre el fondo del caso ni sobre las acusaciones de Andrea Constand.



La selección del jurado comenzará el 22 de mayo. Los abogados del actor consiguieron que se haga en Pittsburgh (Pensilvania), a unos 500 km de Norristown, donde tendrá lugar el juicio, por temor a que uno integrado por residentes de este sitio no sea suficientemente objetivo.



“Siento que tengo mucho que ofrecer en términos de escritura y espectáculo”, dijo durante la entrevista, en la que respondió en tono alegre e incluso se rió en varias oportunidades. Pero es consciente de que su regreso al mundo del espectáculo tiene muchos obstáculos por delante. “El jurado decide”, lanzó, “pero luego siempre está la opinión pública”.