Lo que no sabías de Ben Affleck, él quiere sobrevivir a sus adicciones y a Hollywood

Benjamin Geza Affleck, conocido en el mundo del cine simplemente como Ben Affleck, es una de las estrellas más taquilleras del cine de los últimos años. Su carrera le ha permitido brillar tanto al frente como detrás de las cámaras. Pero este actor californiano, de 45 años, ha tenido que superar duras críticas, tanto por su trabajo como actor como por su vida privada. En el último año, ha sido noticia por su silencio en el caso de Harvey Weinstein, su lucha contra el alcoholismo y las denuncias por acoso contra él y su hermano menor, Cassey.

Orígenes



Nació el 15 de agosto de 1972 en Berkeley, California. Es hijo de Anne Christine, una maestra, y de Timothy Byers , era un actor y director que trabajó con Dustin Hoffman, y se unió a la Compañía de Teatro de Boston. Tras terminar el colegio, Affleck cursó en la Universidad de Vermont, donde se especializó en asuntos de Oriente Medio, pero decidió cesar su instrucción académica para intentar una carrera como actor en Hollywood.

Matt Damon, su gran amigo y socio. Se conocieron cuando Affleck tenía 8 años y Damon tenía 10, y vivían a dos cuadras de distancia en un barrio de Cambridge, Boston. Desde entonces han sido inseparables delante y fuera de pantalla. Trabajaron juntos por primera vez en la película "Field of Dreams" (1989), protagonizada por Kevin Costner.

Sus inicios como actor



Su primer papel importante en una película fue en 1993 en 'Dazed & Confused', filme dirigido por Richard Linklate. No obstante, su trabajo actoral se dio a conocer en películas del director estadounidense Kevin Smith, tales como "Persiguiendo a Amy" (1997) y "Dogma" (1999).



Popularidad. Gracias a películas comerciales, como 'Armageddon' (1998), 'Shakespeare enamorado' (1999), 'Las fuerzas de la naturaleza' y 'Pearl Harbor' (2001), consiguió ser uno de los actores más rentables de la industria y uno de los más amados por el público.

Su trabajo detrás de cámara



Debutó como director en la película "Gone Baby Gone" (2007), que la protagonizó su hermano Casey Affleck. Después dirigió 'The Town'(2010) y luego 'Argo' (2013), este último filme le valió su segundo Oscar. La Academia lo honró en la categoría mejor película pero no lo tuvo en cuenta en las nominaciones a mejor director. De sus dos premios Oscar, ninguno es por interpretación.

La tristeza de 'Batman' convertido en un meme viral. Tras las pésimas críticas que recibió por su actuación en 'Batman vs. Superman: el origen de la justicia' (2016) bajo las órdenes de Zack Snyder, el actor decidió bajarse del nuevo proyecto sobre el superhéroe.

Durante un entrevista promocional que estaba realizando junto a Henry Cavill, su compañero en dicho filme, la estrella de Hollywood fue capturado triste y con la mirada pérdida.



Los usuarios de Twitter convirtieron esa escena en un video viral.



"Me enseñó a no hacer entrevistas con Henry en las que no digo nada y en las que pueden poner Simon & Garfunkel de fondo, esa es una de las cosas que aprendí", se rió el actor.



Las mujeres de su vida



Desde 1997 hasta el año 2000 tuvo un romance con Gwyneth Paltrow. En una entrevista con Howard Stern, la actriz dijo años después que se separaron porque él "no estaba en un buen lugar en su vida para tener novia".

Con Jennifer López fueron pareja un año y medio en 2004. Eran los novios soñados de Hollywood, se comprometieron, pusieron fecha de boda e inesperadamente se separaron.



JLo reveló que luego de grabar juntos el videoclip de "Jenny from the block", la presión y el acoso que sufrieron de parte de los medios les jugó en contra y fue determinante.

El principio del fin fue el fracaso de la película Gigli, que ambos protagonizaron y que fue considerada por los críticos "una de las peores en la historia del cine".

Tras su intenso romance con la cantante latina, el actor se enamoró de Jennifer Garner, con quien estuvo casado desde 2004 hasta el 2017, año en el que anunciaron su separación definitiva tras varias ideas y vueltas. Son padres de Samuel, Seraphina y Violet.



Alcoholismo. En marzo de 2017, el actor hizo público que había estado en una clínica de rehabilitación por sus problemas con la bebida . "Es algo con lo que he tenido que tratar en el pasado y con lo que tendré que seguir enfrentándome", confesó en su cuenta de Facebook. Unos meses más tarde sufrió una recaída y se internó por unos días en un centro de desintoxicación.



En sus viajes de promoción de la película la 'Liga de la justicia', fue retratado con muy mal aspecto junto a una acompañante terapéutica.

Amante del póker



Affleck es un talentoso jugador de Black Jack. El casino Hard Rock de Las Vegas le prohibió la entrada después de descubrir que hacía trampa al contar las cartas.



Las denuncias de acoso sexual



La recaída del intérprete coincidió con las revelaciones que lo involucraron con el caso de Harvey Weinstein, de quién Affleck era íntimo amigo desde que este financiara 'Good Will Hunting', película por la que ganó tanto él como Matt Damon su primer Oscar en 1998.



Affleck reconoció que sabía del comportamiento de Weinstein ya que su ex novia, Gwyneth Paltrow, le había contado que el empresario se había tratado de propasar con ella.



En el medio del escándalo, la actriz Hilarie Burton —conocida por su papel en la serie One Tree Hill— afirmó que Affleck la "manoseó" durante una entrevista para MTV en 2003.



El actor reconoció el hecho y le pidió perdón a Burton a través de un mensaje en Twitter."Tuve un comportamiento inapropiado hacia Burton y me disculpo sinceramente".



Pero eso no fue todo para losfamosos hermanos Affleck. La industria de Hollywood se acordó que Cassey también fue denunciado por dos mujeres por agresión sexual.