Beach Boys podrían actuar durante la toma de posesión de Donald Trump

Los Beach Boys están analizando la posibilidad de cantar en la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos.

"Se preguntó a los Beach Boys si quieren actuar en la ceremonia pero aún no han decidido si van a participar o no", dijo un portavoz de la banda en la revista Billboard.



Los músicos del grupo en torno al cantante Brian Wilson ya actuaron en las investiduras de los presidentes Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton.



Numerosos artistas apoyaron en la campaña a la adversaria demócrata de Trump, Hillary Clinton, por lo que es difícil para el magnate ganarse la participación de famosos para su ceremonia el 20 de enero, según los medios estadounidenses.



Hasta ahora se sabe que actuarán la participante en el programa televisivo 'America's Got Talent' Jackie Evancho, de 16 años, y el coro religioso Mormon Tabernacle Choir.



En los actos de posesión del presidente Barack Obama se presentaron entre otros Beyoncé, Aretha Franklin y Kelly Clarkson.