La BBC prepara el 'documental definitivo' sobre el caso Weinstein

El escándalo de abusos sexuales en torno al productor de Hollywood Harvey Weinstein llegará a la pequeña pantalla de la mano de la BBC y, según anunció este 18 de diciembre del 2017 la corporación, será el "documental definitivo" sobre el caso.

El filme, de 90 minutos de duración, incluirá entrevistas con las actrices que ya han alzado su voz y con otras personas que no se han visto capaces o no se habían atrevido hasta ahora a hablar en público sobre el poderoso magnate.



El objetivo es "arrojar luz sobre el sexismo tan profundamente enraizado en Hollywood" y analizar cómo, desde el ocaso de sistema de grandes estudios en los años 30, la mezcla de dinero y poder derivaron en la explotación y el abuso, señala la BBC en un comunicado.



Al frente del documental estará la cineasta británica nominada a tres Baftas Ursula Macfarlane ('Charlie Hebdo: Three Days That Shook Paris').



Las acusaciones contra Weinstein también afectan a Reino Unido, donde la Policía investiga las denuncias de siete mujeres.