Comienza multitudinaria vacunación contra el cólera de rohinyás en Bangladesh

Alrededor de 200 equipos médicos comenzaron hoy 10 de octubre de 2017 en Bangladesh una de las mayores campañas de vacunación contra el cólera de la historia, en la que administrarán unas 900 000 dosis a miembros de la minoría musulmana rohinyá refugiados en Coxs Bazar y comunidades de ese distrito del sureste del país.

La campaña, la segunda mayor vacunación oral de la historia tras una registrada el año pasado en Haití, está liderada por el Ministerio de Sanidad bangladesí, con el respaldado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, y se desarrollará en dos rondas en los campamentos en el sureste del país.



"En la fase inicial se llegará durante los próximos días a unas 650 000 personas", explicó el portavoz de Unicef en Bangladesh, Jean-Jacques Simon, que destacó que en una segunda fase, que comenzará el 31 de octubre de 2017, el objetivo será vacunar de nuevo a 250 000 niños con una dosis de refuerzo, al ser los más vulnerables.



Estas 900 000 personas comprenden tanto a los más de 500 000 refugiados que han llegado a Bangladesh desde el último brote de violencia en Birmania el pasado 25 de agosto de 2017 como a otros miembros de la minoría que ya se encontraban en territorio bangladesí tras éxodos anteriores, y que se estiman en entre 300 000 y 500 000.



La gran mayoría se hacinan en campamentos improvisados en la región de Coxs Bazar, donde las condiciones higiénicas son pésimas y propicias para el surgimiento de enfermedades infecciosas relacionadas el agua contaminada, como el cólera.



La vacunación también alcanzará a habitantes de las comunidades del distrito que han albergado a los refugiados. El personal humanitario presente sobre el terreno ya ha detectado al menos 10 292 casos de diarrea, que pueden o no estar relacionados con la bacteria que causa el cólera, por lo que la necesidad de un proceso de inmunización es clave.



"Existe el riesgo de un brote ya que el sistema sanitario no es bueno, no hay suficiente agua limpia y los campamentos están saturados", afirmó el jefe del Departamento de Salud en Coxs Bazar, Abdus Salam.



Según el representante gubernamental, las autoridades han solicitado a los líderes rohinyás en los campamentos que comuniquen a los refugiados la necesidad de acudir a los centros de vacunación y después continuarán la campaña "puerta a puerta" por prevención.



La ONU elevó el pasado sábado 7 de octubre de 2017 a 519 000 el número de rohinyás que han llegado a Bangladesh desde el 25 de agosto de 2017, cuando, tras un ataque de un grupo insurgente de esta comunidad contra instalaciones policiales y militares, el Ejército respondió de manera enérgica.



De acuerdo con testigos y organizaciones de derechos humanos, el Ejército arrasó poblados incendiándolos y ha matado a un número indeterminado de civiles, algo que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU ha tildado como "limpieza étnica de manual".