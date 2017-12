Balas de goma matan a una víctima de cada 37, según estudio

Una víctima de cada 37 de una bala de goma disparada por una pistola específica para esta munición muere a causa de las heridas, según investigadores estadounidenses, que instaron a las fuerzas de seguridad a limitar el uso de este tipo de armas.

El estudio, publicado el lunes 18 de diciembre de 2017 en la revista médica británica BMJ Open, analiza 26 artículos que reportan 1.984 casos de heridos, “la mayoría jóvenes adultos y hombres, entre 1990 y 2007 (manifestaciones, disturbios, acontecimientos deportivos, motines, arrestos...) . Excluye a quienes fueron alcanzados levemente y que no necesitaron atención médica.



De este grupo, 53 personas (3%) “murieron a causa de sus heridas”. La mayor parte de ellas presentaba heridas abiertas (56%) y casi un cuarto de ellas (23%), contusiones. Entre los heridos, un 71% lo fueron de gravedad, la mayor parte “en la epidermis o en las extremidades” (manos y pies). Y a casi uno de cada seis (15,5%), el impacto le provocó una discapacidad permanente, la mayoría de las veces en la cabeza o en el cuello (principalmente, perdiendo un ojo) o el tórax.



Los casos recogidos procedían de zonas muy variadas: Israel y los territorios palestinos, Reino Unido, Estados Unidos, Turquía, India, Nepal y Suiza. Los fabricantes venden estas balas como medios disuasorios, diseñados para causar dolores y heridas leves, siempre y cuando se respete una cierta distancia.



Pero, para los investigadores, estas no parecen ser “un medio [...] adaptado para operaciones de control de multitudes”. “Este tipo de balas, en particular, debería ser objeto de restricciones [...] Se necesita establecer unas líneas directivas internacionales de manera urgente [...] para impedir heridas, casos de discapacidad y muertes inútiles”, agregan.