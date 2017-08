Entre mañana domingo 13 y el miércoles 16, nueva asignación de cupos, tras Ser Bachiller

Un total de 44 211 chicos ya tomaron una decisión: entre el 7 y 10 de agosto aceptaron el cupo asignado para estudiar en una institución de educación superior, según informó la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt). Tras rendir el Ser Bachiller, que funciona también como examen de acceso a la universidad o instituto público, los postulantes hacen una selección libre y voluntaria.

Los jóvenes tienen la posibilidad de obtener un cupo dependiendo del número de plazas disponibles, reportadas por universidades, politécnicas e institutos. Obviamente, pesa el puntaje que sacan en el examen Ser Bachiller. Quien obtiene la nota más alta pone una especie de marca, a partir de la cual se distribuyen los cupos.

La Senescyt también informó que entre el 7 y 10 de agosto, 1 355 jóvenes rechazaron el cupo asignado y 10 414 no se pronunciaron, con lo que el sistema automáticamente lo asume como rechazado.



Los aspirantes que en esta primera etapa de asignación no obtuvieron un cupo, deben revisar su cuenta Ser Bachiller desde mañana domingo 13 al miércoles 16 de agosto, para aceptar o rechazar los cupos correspondientes a la segunda asignación, que incluirá las opciones de carreras que el estudiante eligió en orden de prioridad.



¿Qué deben hacer los jóvenes que acepten el cupo? Inmediatamente tienen que ponerse en contacto con la institución de educación superior seleccionada, para realizar el proceso regular de matriculación. Quienes no quieran hacer uso del cupo asignado deben rechazarlo para que otro postulante pueda acceder a este. Quienes acepten el cupo y no lo utilicen, no podrán inscribirse en la siguiente convocatoria nacional.



Del 17 al 21 de agosto, los jóvenes que no obtuvieron un cupo podrán postular nuevamente, sobre la base de los cupos que no han sido asignados o fueron rechazados.



En una rueda de prensa anterior, Augusto Barrera, titular de Senescyt, informó que hubo 174 534 aspirantes en la primera etapa. En total ellos generaron 787 330 postulaciones, debido a seleccionaron hasta cinco carreras, cada uno.