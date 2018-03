El audio de dos pilotos en el momento en que avistan un OVNI mientras sobrevolaban Arizona

Dos pilotos de aerolínea que se encontraban volando sobre Arizona aseguran haber sido rebasados por un objeto volador no identificado mientras se encontraban a 30 000 pies de

Ambas aeronaves reportaron el avistaje y ahora la Administración Federal de Aviación ha compartido la grabación de radio del incidente 'extraterrestre'.



Según la conversación compartida, los pilotos de una avión Learjet de la empresa Phoenix Air y una nave de la aerolínea American Airlines vieron al objeto volar en dirección opuesta a ellos el pasado 24 de febrero.



Una copia del intercambio con el centro de control de tráfico aéreo de Albuquerque revela que el piloto de Phoenix Air es el primero en entrar en contacto con el OVNI alrededor de las 3:30 PM hora local.

Video: YouTube, CBS News.

"¿Había alguien sobre nosotros que nos pasó hace como 30 segundos?" se preguntó el piloto en la grabación compartida por el Phoenix New Times. La respuesta de la Administración Federal de Aviación fue negativa.



Informados sobre la posible presencia de un objeto volador en el espacio aéreo, los oficiales de la agencia alertaron al vuelo 1095 de American Airlines camino a San Diego para que se mantuvieran atentos. Menos de un minuto después del aviso, los pilotos de la aerolínea norteamericana comunicaron haber sido rebasados por un OVNI.



"Sí, algo acaba de rebasarnos" compartió el piloto. "No sé qué era, pero se encontraba al menos a unos 2 o 3 mil pies sobre nosotros. Acaba de pasar sobre nosotros" agregó visiblemente agitado.



Los pilotos no pudieron determinar si el objeto no identificado se encontraba planeando o volando, pero a uno de los hombres a cargo de la nave de American Airlines se lo puede escuchar decir que el OVNI producía un "enorme reflejo", lo que le hizo dudar si se traba realmente de uno de los globos climáticos de Google.



Un comunicado compartido por la FAA luego de ser liberado el audio asegura que el controlador aéreo no pudo confirmar la presencia de otro objeto volador en la zona.

Así luce los cañones en Arizona donde varios aviones vuelan diariamente. Foto: Referencial, Flickr.

"Más allá de la breve conversación entre las dos aeronaves el controlador no pudo verificar si había otra nave en el área.



Tenemos una relación laboral cercana con una variedad de agencias y controlamos de forma segura naves militares y civiles de todo tipo en ese área de forma diaria, incluidos los globos climáticos de altitud" aseguraron las autoridades de la agencia gubernamental.



Expertos destacan el hecho de que el episodio tuvo lugar a sólo 800 kilómetros de Roswell, Nuevo México; el epicentro de las historias más resonantes de los EE.UU. vinculadas a objetos voladores no identificados y seres extraterrestres, luego de que presuntamente un platillo volador se estrellara en el área en 1947.