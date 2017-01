Se auguran turbulencias: China da la bienvenida al Año del Gallo

Un año histórico para los avances científicos, pero también cargado de turbulencias políticas, está a la vuelta de la esquina. Al menos, eso es lo que pronostica el tradicional calendario lunar chino, que el próximo sábado 28 de enero de 2017 inaugura el Año del Gallo de Fuego.

Según el horóscopo chino, este animal sigue al algo presuntuoso Mono y además, este año está vinculado al elemento Fuego, una combinación que sólo se da cada 60 años. Así, los años del Gallo de Fuego auguran "importantes avances científicos", señala el maestro hongkonés de feng-shui Raymond Lo.



Por ejemplo, en 1957, los soviéticos lanzaron el Sputnik 1 y Sputnik 2, inaugurando la carrera espacial. Y 60 años antes, en 1897, se inventó la aspirina. En general, el Gallo de Fuego es símbolo de "optimismo, innovación y progreso", señala Lo.



Sin embargo, los oráculos también prevén un año de tensiones políticas: la unión del elemento Fuego con el Gallo genera un ambiente "cargado" que podría obligar a los jefes de Estado a emprender "negociaciones extremas".



En este sentido, los chinos tienen muy en mente a un hombre en concreto: en la ciudad de Taiyuan, en el norte del país, un centro comercial ha colocado una escultura de una gallo de siete metros con una cresta dorada y el ceño fruncido en una clara alusión a Donald Trump.



En la tienda online Taobao se venden también versiones globo del gallo Trump, aunque según el horóscopo chino, el nuevo presidente estadounidense no es Gallo, sino Perro (pues nació en 1946).



Pero además, los maestros de feng-shui advierten no sólo de turbulencias políticas. El Año del Gallo está a menudo vinculado a graves catástrofes naturales como incendios devastadores, explosiones, accidentes nucleares o epidemias.



Sin embargo, según Lo, el año que comienza será prometedor en lo que a la economía respecta, pues el elemento Fuego espolea los mercados y la coyuntura. Al menos hasta el otoño (boreal), cuando la llama se debilita.



Así, de nuevo el horóscopo chino muestra su doble cara. Por ejemplo, los nacidos en el Año del Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993 y 2005) se consideran personas activas, alegres, habladoras y queridas por sus seres cercanos.



También tienen fama de fieles y de sellar amistades duraderas. Sin embargo, la cruz de la moneda es su orgullo y su arrogancia:al Gallo no le gustan las críticas y es una persona conflictiva.



Según los chinos, a los nacidos en un Año del Gallo este año que comienza les irá especialmente bien. Para ahuyentar la mala suerte, muchos llevarán puesto algo rojo.



Los empleos más en sintonía con el Año del Gallo son cirujano, soldado, bombero, guardaespaldas, diseñador o vendedor. Entre los "Gallos" más famosos figuran desde Paris Hilton a Cate Blanchett, Kate Middleton, Jennifer Lopez, Beyoncé, Britney Spears, Eric Clapton o Roger Federer.