La ex Miss Universo Alicia Machado acusó al hijo de Hugo Chávez de acoso

La ex Miss Universo venezolana Alicia Machado reveló este jueves 22 de marzo de 2018 que fue acosada por Hugo Rafael Chávez, hijo del ex presidente Hugo Chávez, lo cual la forzó a salir del país en el año 2000.

"Hay algo que nunca he comentado, pero una de las razones por las que abandoné el país fue porque tenía al hijo del 'Innombrable' constantemente acosándome, llamándome, invitándome", contó Machado durante una entrevista con el canal estadounidense Telemundo.



Machado, ex miss Venezuela 1995 y Miss Universo en 1996, y ciudadana estadounidense desde mayo de 2016, está desde hace tiempo enfrentada al régimen chavista.

En 2017 María Iris Varela, considerada una de las dirigentes más radicales del chavismo, instó a que se le prohíba el ingreso al país.



Durante la entrevista con Telemundo, la ex reina de belleza también se refirió al concurso Miss Venezuela, en medio de un escándalo de corrupción y prostitución que involucra a funcionarios chavistas.



Según Machado la situación en el certamen refleja "lo que está ocurriendo en el país".



No obstante, afirmó que ella, que participó al concurso cuando tenía 17 años, no tuvo experiencias de este tipo.



"Durante mi año como reina no vi al gobierno metido en el Miss Venezuela", explicó. "Conocías al presidente (del país), hacías labores sociales y nada más", dijo Machado.

Por otra parte, la ex Miss Universo reconoció saber de concursantes que estaban "patrocinadas" por empresarios.



También aseguró que mantiene buena relación con Osmel Sousa, ex presidente de la Organización Miss Venezuela.