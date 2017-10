Referentes del pop y rock están de regreso en los álbumes de la semana

Los estrenos musicales de esta semana traen de regreso a verdaderos referentes del pop y del rock, aunque también hay algunas novedades contemporáneas.

P!nk - ‘Beautiful Trama’

Estamos ante de los álbumes más esperados del año, a cargo de Alicia Beth Moore, mejor conocida como P!ink. Se trata del séptimo larga duración de su carrera y el primero tras cinco años de espera, lapso en que la oriunda de Pennsylvania fue mamá y estuvo involucrada en varias causas benéficas y otros proyectos artísticos. Son 13 cortes en los que comparte créditos como compositora, aunque ella aporta sobre todo con las letras, con temas emocionales sacados de sus experiencias y convicciones. Escribe versos de amor muy sensuales y entregados (“Mi amor, mi droga, estamos jodidos”) pero también se permite dudar y reclamar (“¿Qué hay de nosotros?, ¿qué con todos los planes que terminaron en desastres?”). P!ink debe ser la artista más auténtica del pop estadounidense. La mitad del álbum tiene la E de explicito.

Beck - ‘Colors’



Otro de los monstruos musicales de Estados Unidos está de regreso. El angelino, un referente del rock alternativo y el folk experimental, ofrece en esta ocasión su trabajo más digerible, como nunca cercano al pop. También es interesante que sea su propuesta más alegre justamente en estos tiempos en que Trump está poniendo furioso a todos los artistas. Quizás es la influencia del productor Greg Kurstin, famoso por sus sonidos intensos y energizantes. Pero Beck se proclama feliz, muy feliz. Y no es ironía, sino la pura verdad.

Robert Plant - ‘Carry Fire’

¡Y seguimos con los consagrados! El legendario cantante de Led Zeppelin ofrece su undécimo trabajo como solista, esta vez acompañado por The Sensational Space Shifters. Otra vez aparecen los sonidos característicos de su última (y estupenda) década artística y otra vez lo examina todo, desde música de los Apalaches hasta la asiática, sin olvidarse del rock. El tema general es la nostalgia, el paso del tiempo y el carácter cíclico de la vida: "Las estaciones vuelven, y una vez más nuestro mundo cambiará".

Billy Corgan - ‘Ogilala’

Otro consagrado decidió volver, aunque William Patrick Corgan ha estado mucho más oculto, sobre todo desde el 2014, cuando su último trabajo para The Smashing Pumkins no fue tan exitoso como los anteriores, a pesar de las críticas favorables. Corgan, un escritor inteligente y con recursos literarios, no ha necesitado de lo explícito para elaborar un trabajo interesante y muy confesional, producido por Rick Rubin, quien mantuvo el sonido acústico de la guitarra y el piano de la propuesta inicial. Es un acierto y un placer al mismo tiempo.

Courtney Barnett y Kurt Vile - ‘Lotta Sea Lice’

Dos de los exponentes del folk y el alternative se unieron para ofrecer nueve canciones en que cantan sobre… componer canciones. La australiana y el estadounidense evitan lo común de este tipo de dúos, no hay charlas románticas ni falsificaciones orquestadas por una tensión dramática. No. Son vibrantes conversaciones sobre la música y el esfuerzo para crearla. Él encuentra inspiración en la soledad. Ella, en las noticias de la mañana. Un disco novedoso en su fondo, envuelto por el sonido de una solvente banda de músicos.

St. Vincent - ‘Masseduction’

La cantante y guitarrista texana demuestra que mantiene alto el listón con un trabajo en que no decepciona a los que esperan sus mezclas de rock, indie, electropop, jazz, dance y otras maravillas. El productor Jack Antonoff, ganador de tres Grammys (él ayudó a crear el sonido de ‘1989’, de Taylor Swift, por ejemplo), agregó sonidos para cada canción, desde funk hasta guitarras y cajas de ritmo que no dejan descansar a la oreja. Las letras, eso sí, son verdaderos viajes psicodélicos: “Píldoras para despertar, pastillas para dormir, pastillas, pastillas, píldoras todos los días de la semana, píldoras para caminar, pastillas para pensar…”.