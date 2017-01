Rechazo colectivo a la violencia de género ejercida por un músico quiteño

Las redes sociales se convirtieron en un confesionario y en un espacio de amenazas el pasado martes 10 de enero de 2017, cuando Polina C. hizo una denuncia que conmocionó al ámbito de la música –acompañada por fotografías– de un caso de violencia física ocasionada por su expareja. “En dos días borraré el post”, aseguró la modelo, que recibió decenas de mensajes de apoyo.

En la publicación, también aseguró que ya había hecho una denuncia ante las autoridades. Aclaró además que se separó de su exnovio, con quien trabajaba en un proyecto musical, y confirmó que esa banda también quedó disuelta.

El presunto agresor, Efraaín G., no ha querido dar declaraciones a este Diario. Al ser contactado dijo únicamente: “este es un tema legal y debe ser asesorado por su abogado”. Él no niega el hecho y tampoco contesta los ‘posts’ insultantes y amenazantes que recibe a cada minuto en su cuenta de Facebook.



Las imágenes que compartió Polina C. dejan ver su cabeza sin varios mechones de cabello y rasguños en la frente. Ella aclara que esto sucedió “hace unos dos meses” pero que ha sido víctima de maltrato desde marzo del año pasado. Efraaín G. tiene un trastorno mental para el cual está medicado, según la denunciante.

El hashtag #NiUnaMenos se activó en las redes por gente que muestra su apoyo a la víctima y su repudio al agresor, aunque, en una nueva publicación hecha este miércoles 11 de enero de 2017, la modelo pidió a la gente que ya no escribiera más amenazas contra él, porque solo se genera más violencia, la misma que ella está buscando erradicar.



A través de un comunicado, también por redes sociales, Radio Cocoa ha sido una de las pocas instituciones que ha hecho público y oficial su repudio al caso de agresión y conminó a la comunidad a no generar más violencia de ningún tipo, con el pretexto de rechazar el maltrato, además de pedir que la justicia actúe y sancione como corresponde.