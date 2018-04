La adicción que obligó al DJ sueco Avicii a dejar los escenarios 

LEA TAMBIÉN

Avicii se dio a conocer en 2011 con el tema Levels y afianzó su fama desde 2013 con sus dos discos de estudio, 'True' y 'Stories', con los que escaló hasta las primeras posiciones de las listas de ventas en países como Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.

Sin embargo, se retiró de la actuación en vivo en 2016 por distintos problemas de salud durante varios años, incluida pancreatitis aguda, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol. Incluso le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014.



Los problemas comenzaron en enero de 2012, cuando fue hospitalizado en Nueva York durante 11 días con pancreatitis aguda, causada por el consumo excesivo de alcohol.



El artista y DJ sueco Avicii, durante una actuación en el festival Summerburst, en el estadio Ullevi, Gothenburg, Suecia, el 30 de mayo de 2015. El artista y DJ sueco Avicii, durante una actuación en el festival Summerburst, en Estocolmo, Suecia, el 12 de junio de 2015. El artista y DJ sueco Avicii, durante una actuación en el festival de música de Sziget en la isla Hajogyar de Budapest el 14 de agosto de 2015. El artista y DJ sueco Avicii durante una actuación en el festival de Rock in Rio, en Lisboa, Portugal, el 29 de mayo de 2016. El artista y DJ sueco Avicii, durante una actuación en el festival de Pildammsparken, en Malmö, Suecia, el 5 de agosto de 2016.

La afección recrudeció en marzo de 2013, lo que provocó cancelaciones y una estadía en el hospital en Australia, donde los médicos le pidieron que le extirparan la vesícula biliar. Se negó, citando los preparativos para su exitoso LP debut, 'True', que fue un éxito.



Avicii dejó de beber pero los dolores de estómago lo obligaron a retirarse del Ultra Music Festival de Miami, también ese año. Cuando fue al médico, descubrió que los problemas de páncreas nunca se habían ido y que su apéndice había estallado. Por lo que finalmente aceptó que le extirparon la vesícula biliar.



Pensaba que estaba ya repuesto y retomó su agenda a tiempo completo, pero todos los veían demacrado. Tan desmejorado estaba que su amigo y colega, el DJ Laidback Luke, llegó a declarar en 2015 que temía que Avicii se uniera al maldito 'Club de los 27', por la cantidad de músicos y estrellas de cine que murieron a esa edad.



En 2016, el DJ decidió retirarse. "Mi camino ha estado lleno de éxito, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida", escribió entonces en su sitio web oficial.



Desde entonces, no había vuelto a presentarse en vivo pero sí había vuelto a trabajar en su estudio.

Hoy, 20 de abril del 2018, se conoció su muerte. El DJ y productor sueco estaba en Omán y tenía 28 años."Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii", señaló la declaración del mánager. "Fue encontrado muerto en Muscat, Omán, este viernes por la tarde. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones".