Adam West, el primer ‘Batman’ falleció a los 88 años

La noche de ayer, 9 de junio, el actor estadounidense Adam West falleció a los 88 años a causa de la leucemia.

West saltó a la fama luego de ser escogido para interpretar a Batman en la reconocida serie que se estrenaría en enero de 1966. Su personaje se volvería un ícono de la cultura pop, que sería recordado hasta la actualidad.



Incluso, en febrero de 2016, la serie de CBS ‘The Big Bang Theory’ celebró su episodio número 200 y marcó el 50 aniversario de ‘Batman’ con una aparición de West.

Fotografía de archivo fechada el 5 de abril de 2012 que muestra al actor estadounidense Adam West al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood (EE.UU.). Foto: EFE



El papel lo obtuvo luego de que el productor William Dozier lo viera en un comercial en el que interpretó a Capitán Quik, un personaje de un producto de Nestlé. Cuando Dozier le propuso el papel, West estaba en Europa filmando la película ‘The Relentless Four’. Regresó de inmediato y se reunió con el productor, leyó el guion del piloto y pensó: “esa es la clase de comedia que quiero hacer”, según diría en una entrevista con Archive of American Television, en el 2006.



La única condición que puso fue que él escogería a su compañero ‘Robin’. En las audiciones, él aprobó a Burt Ward, como el ‘Chico Maravilla’, un joven que era cinturón café en Karate pero no tenía nada de experiencia en el mundo de la actuación.



El primer capítulo se transmitió el 12 de enero de 1966 a las 19:30. Al finalizar, surgió el slogan que sería recordado por siempre: “La trama se resolverá mañana, a la misma ‘Bati-hora en el mismo Bati-canal’”.

West en la ciudad de San Diego en el año 2014. Foto: Archivo



La fama de la serie fue creciendo, porque era una revolución en muchos sentidos. No solo que era una comedia de acción y suspenso, sino que también fue filmada a colores, en una era en donde el blanco y negro reinaban. Los cuadros de diálogos con los característicos ‘pow’, ‘paw’ de los cómics, fueron un hito.



El programa estuvo nominado a los premios Emmy, en la categoría de comedia, pero perdió ante el Show de Dick Van Dyke. A pesar de la popularidad de la serie, el canal decidió cancelarlo en marzo de 1968, luego de la tercera temporada.



El reconocimiento que trajo consigo el papel también sería el karma de West. Una vez que ABC canceló la serie, el actor tuvo muchos problemas para conseguir otro papel, porque su imagen estaba ligada a Batman.



Sin embargo, luego de batallar en filmes de segunda categoría y de participar como actor en ferias y carnavales, fue contratado por los estudios Fox para que prestara su voz para el personaje del alcalde de Quahog, coincidencialmente llamado también Adam West, en la seria animada ‘Family Guy’.

Además prestó su voz en la cinta animada Redux Riding Hood (1997), nominada al Oscar como mejor cortometraje.

West falleció tranquilo, rodeado de su familia, su esposa Marcelle, sus seis hijos, sus cinco nietos y sus dos bisnietos.



“Nuestro padre siempre se vio a sí mismo como ‘El Caballero Brillante’ e inspiró para crear un impacto positivo en la vida de sus fans. El siempre fue y será nuestro héroe”, señaló la familia en un comunicado de prensa para informar de la triste noticia de su deceso.



West nació en Seattle, el 19 de septiembre de 1928, fue el segundo de dos hijos. Su padre, Otto, fue un agricultor y su madre, Audrey, fue una pianista y cantante de ópera.



Se graduó de Literatura Inglesa en la Universidad Whitman. Antes de obtener su título, trabajó en una radio local; en donde hacía desde programas religiosos hasta las noticias. A partir de allí estaría ligado al mundo de la comunicación y luego pasó a la TV y al cine, en donde se desplegaría todo su potencial artístico.