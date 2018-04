Países firman acuerdo para reducir emisiones del transporte marítimo

LEA TAMBIÉN

Más de 170 países acordaron el viernes 13 de abril del 2018 en Londres reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono del transporte marítimo antes de 2050, un paso que requerirá que la industria rediseñe flotas enteras.

El acuerdo, que se produce al término de dos semanas de negociaciones en la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU, reducirá las emisiones “al menos 50%” respecto a los niveles de 2008.



Algunos países, como las Islas Marshall, que está amenazado por la crecida de aguas pero es a la vez un país importante en el abanderamiento de barcos, quería un acuerdo más ambicioso, y la Unión Europea aspiraba incluso a una reducción de entre 70% y 100%.



Pero el acuerdo fue ampliamente saludado por las partes. “Es un acuerdo innovador, un acuerdo de París para el transporte marítimo”, dijo el secretario general de la Cámara Internacional de Transporte Marítimo, Peter Hinchliffe.



“Estamos seguros de que esto le dará a la industria naviera la señal clara que necesitaba para seguir adelante con el trabajo de desarrollar combustibles de dióxido de carbono cero”, añadió.



La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, también alabó el acuerdo.



“Hoy la OMI ha hecho historia. Si bien puede que no sea suficiente para darle a mi país la certeza que quería, deja claro que el transporte marítimo internacional ahora reducirá urgentemente las emisiones y desempeñará su papel en dar a mi país una vía hacia la supervivencia”, dijo en un comunicado.



Maersk, la compañía naviera de contenedores más grande del mundo, reaccionó en la red social Twitter: “presionábamos para llegar hasta objetivos más altos, pero sigue siendo un gran paso que la OMI busque reducir a la mitad los gases de efecto invernadero del sector naviero hacia 2050”.



El transporte marítimo y la aviación no estaban cubiertos por el Acuerdo contra el cambio climático de la ONU, alcanzado en París en 2015.



El sector de la aviación alcanzó un plan de emisiones hace dos años, pero la navegación ha tardado más, ya que su dependencia de las naves de larga distancia que funcionan con combustible búnker hacía que la reducción le resultase más difícil.



El transporte marítimo representa alrededor del 2,0% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, y este porcentaje podía haber aumentado hasta el 15% si no se abordaba el problema, según el Banco Mundial.

La organización Red de acción climática saludó el acuerdo del viernes como “ un primer paso bienvenido ” .