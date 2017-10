Activista salvadoreña Gltbi se refugia en Irlanda por amenazas de muerte

La activista transgénero salvadoreña Karla Avelar, finalista para el Premio Martin Ennals de derechos humanos de 2017, se refugió en Irlanda por amenazas de muerte, informó este viernes 20 de octubre de 2017 la organización social que ella fundó en El Salvador.

La Asociación Comunicando y Capacitando Trans (COMCAVIS-TRANS) difundió en sus redes sociales una carta de Avelar en la que expresa su "decisión irrevocable de no volver a El Salvador por razones estrictamente de seguridad".



"Creo firmemente que mi activismo fue puro y genuino" y "no estoy dispuesta a perder mi vida por razones de amenazas, extorsión, condición de VIH, identidad y expresión de género", reza la misiva fechada este viernes en Irlanda.



Añadió que "ya es hora de pensar en mí y en la seguridad de mi familia, quienes me acompañan en este nuevo desafío" y "espero, desde la distancia, poder seguir colaborando con esta incansable causa.



Tras su nominación al premio internacional, que finalmente ganó el abogado egipcio Mohamed Zaree, Avelar dijo a diversos medios que las amenazas por parte de las pandillas en su contra se recrudecieron.



Avelar representa a un colectivo que no sólo es objeto de discriminación social y persecución por parte de cuerpos estatales, sino también de ataques de pandillas criminales que no toleran su existencia.



En una entrevista en abril de 2016 la activista denunció que los cuerpos de seguridad y las pandillas son los "principales asesinos" de miembros del sector Glbti en El Salvador, donde en 23 años se han contabilizado unos 600 "crímenes de odio", de los que la gran mayoría se mantienen en la impunidad.



Una de sus últimas apariciones públicas en El Salvador se dio a finales de septiembre pasado, cuando encabezó una protesta durante la presentación de un informe de la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero.



Ese mismo día, difundió un comunicado en el que responsabilizó a la ombudsman de "cualquier acto de violencia, ataque, arbitrariedad o atentado" a su integridad humana", ya que las "acciones en favor de la protección de esta comunidad Glbti son débiles".



Dos veces herida gravemente, por un miembro de la Fuerzas Armadas y por un pandillero, Avelar fue encarcelada 4 años por legítima defensa, y en 2013 fue la primera mujer trans en comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde denunció al Estado salvadoreño por discriminación y crímenes de odio contra los Glbti.