Los nuevos abonados del New York Times tendrán acceso a Spotify

Los lectores del diario The New York Times que se abonen por un año a partir de ahora se beneficiarán de un acceso al servicio premium de la plataforma de música en línea Spotify.

La oferta no concierne a los que ya están abonados al periódico o a Spotify y está reservada a los residentes estadounidenses, precisaron los dos grupos en un comunicado conjunto publicado el miércoles 8 de febrero de 2017.



Por USD 5 a la semana, los nuevos abonados podrán acceder a la fórmula All Access (acceso total) del New York Times, que comprende el conjunto del contenido de texto, foto, video y podcast del grupo, así como a todo el catálogo de títulos musicales de Spotify, que puede ser descargado y escuchado sin conexión.



La fórmula All Access del New York Times se ofrece normalmente a USD 6,25 por semana, mientras un abono a Spotify Premium cuesta normalmente USD 9,99 por mes, con el primer mes gratuito.



El New York Times está enfrascado en un ambicioso plan estratégico con horizonte en 2020, que prevé el reclutamiento masivo de nuevos abonados en línea.



Franqueó a comienzos de 2017 el umbral de los tres millones de abonados, de los cuales cerca de dos millones solo al servicio por Internet. En el año 2016, la cantidad de abonados en línea subió un 45,9%.



Spotify busca igualmente hacer crecer a velocidad acelerada su portafolio de abonados, para sentar de manera duradera su lugar de primer actor de la música en línea por abono.

La empresa sueca contaba a fines de 2016 con 43 millones de abonados, según el bufete especializado MIDiA, lejos por delante de Apple Music y sus 20,9 millones de abonados.